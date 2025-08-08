One Piece in pausa (ma Oda è innocente questa volta): quando arriverà il capitolo 1157 del manga?

One Piece, Sakamoto Days e le altre serie più seguite di Shonen Jump saranno tutte in pausa per questa settimana, ma i loro autori non c'entrano questa volta

I fan di One Piece dovranno attendere una settimana in più per il prossimo capitolo 1157. A causa della festività giapponese di Obon, Weekly Shonen Jump è in pausa e dunque non uscirà con la consueta cadenza settimanale.

Il numero 38, atteso da milioni di lettori in tutto il mondo, sarà disponibile solo a partire da lunedì 18 agosto 2025 in Giappone.

L'interruzione è legata a una pausa programmata e non a motivi legati alla produzione o agli autori. I lettori internazionali potranno accedere al nuovo numero già da domenica 17 agosto, grazie al fuso orario. Si tratta di una breve attesa che anticipa il ritorno di alcuni dei manga più apprezzati del momento, pronti a riprendere da dove si erano interrotti.

Perché Shonen Jump si ferma e quando tornerà in edicola

One Piece: la ciurma di Capello di Paglia

La pausa settimanale della rivista coincide con il periodo del Bon Festival, una delle festività più sentite in Giappone, dedicata alla commemorazione degli antenati. Tradizionalmente, molte attività editoriali sospendono le pubblicazioni in questo periodo, e Shonen Jump non fa eccezione.

Il numero 38 arriverà in Giappone il 18 agosto a mezzanotte (ora locale). Per chi segue la rivista dall'estero, l'uscita anticipata alla domenica sarà un'occasione per tuffarsi subito nelle nuove storie che riprenderanno dopo la breve pausa.

One Piece, Sakamoto Days e Ichi the Witch tra i ritorni più attesi

Il prossimo numero conterrà tutti i titoli in corso, a partire da One Piece, che proseguirà con il flashback attualmente in corso. La sua assenza temporanea è legata solo alla festività, e non ci sono motivi di preoccupazione legati alla salute del suo autore, Eiichiro Oda.

Tra le altre serie in arrivo con nuovi capitoli c'è Sakamoto Days, che ha appena avviato la sua fase narrativa più intensa, definita "battaglia finale". La storia continuerà con Sakamoto in fuga, ferito, in una corsa contro il tempo per raggiungere l'ospedale del JCC.

Altro titolo sempre più apprezzato è Ichi the Witch, che ha appena introdotto un nuovo arco narrativo. Con la protagonista ormai riconosciuta come strega in un sistema rigidamente matriarcale, il manga promette sviluppi interessanti tra tensioni sociali e rivelazioni magiche.

Oltre a queste serie, il numero 38 conterrà anche i nuovi episodi di Kagurabachi, Blue Box e molte altre opere regolarmente pubblicate su Shonen Jump. Nonostante la pausa, la rivista tornerà puntuale a soddisfare l'attesa dei lettori più affezionati.