One Piece, i nuovi episodi doppiati in italiano da stasera su Italia 2: dove eravamo rimasti

Non è mai esistito forse momento migliore per essere fan di One Piece: dopo il trionfo del live-action targato Netflix, dopo l'ingresso del manga nei suoi archi narrativi finali, da stasera su Italia 2 riprende anche la messa in onda della serie anime doppiata in italiano. Mediaset aveva infatti interrotto sul più bello, lo scorso febbraio, la saga di Dressrosa in cui il perfido Donquijote Doflamingo aveva avuto per la prima volta la voce di Maurizio Merluzzo, ma aveva già annunciato che, al contrario di quanto accaduto in precedenza (per terminare la sola saga degli Uomini-pesce ci sono voluti 4 anni, dal 2014 al 2018), i pirati più famosi al mondo sarebbero tornati molto presto.

La promessa in effetti è stata mantenuta (in parte, l'anime sarebbe dovuto tornare in onda già lo scorso maggio) e in questo martedì 12 settembre 2023, alle 21:25, i fan di One Piece sono pronti a tornare nuovamente nel Paese dell'amore e della passione immaginato da Eiichiro Oda. Mediaset ha promesso anche un'altra cosa: che questa volta l'alleanza pirata di Luffy e Law non riprenderà il mare prima di aver concluso la saga di Dressrosa (che è già andata in onda in lingua originale tra il 2014 e il 2016). Ogni martedì sera verranno mandati in onda ben 5 episodi consecutivi (per un totale di due ore circa di trasmissione) e si andrà avanti così fino al periodo natalizio, salvo improvvisi cambi di palinsesto.

Dove eravamo rimasti

Lo scorso 21 febbraio su Italia 2 era andato in onda quello che fino alle prossime ore sarà l'ultimo episodio di One Piece doppiato in italiano, il 673. Avevamo lasciato Zoro a cercare di capire come abbattere Pica, Luffy insieme a Viola e Kyros fuori dalla porta di Doflamingo, mentre all'interno era iniziato l'interrogatorio di Law e re Riku. Tra le macerie del porto sotterraneo i membri della tribù Tontatta cerca di avere la meglio su Sugar e Trebol con l'aiuto di Usop e Nico Robin, almeno fino a quando quest'ultima non viene trasformata in una bambola.

One Piece in italiano riprenderà dall'episodio 674, in cui Usop, in un moto d'orgoglio, deciderà di non scappare, per una volta, dal pericolo. Ripercorrermo poi la storia che lega il guerriero Kyros alla famiglia reale e ritroveremo Sabo come lottatore nel colosseo di Dressrosa. Ecco i titoli degli episodi che saranno trasmessi stasera: