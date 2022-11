One Piece Film: RED: annunciate quattro proiezioni speciali prima dell'uscita al cinema

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha appena rivelato che i prossimi 22 e 23 novembre si terranno quattro imperdibili nuove proiezioni speciali di One Piece Film: RED, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation.

L'attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda è infatti pronto ad approdare in anteprima anche in lingua italiana nelle sale, con quattro tappe imperdibili alla presenza dei doppiatori del film. Tutti i partecipanti riceveranno l'esclusivo set di postcard del film che potrà essere fatto autografare dai doppiatori presenti in sala.

Le tappe sono:

Mar 22 Novembre ROMA - The Space Roma Parco de Medici. Alla presenza di Renato Novara (Luffy) & Luca Bottale (Usopp). Inizio proiezione ore 20:10, il firmacopie inizierà alle ore 19:30

Mar 22 Novembre MILANO - UCI Bicocca. Alla presenza di Emanuela Pacotto (Nami) & Patrizio Prata (Zoro). Inizio proiezione ore 20:30, il firmacopie inizierà alle ore 20:00

Mer 23 Novembre MODENA - Cinema Victoria. Alla presenza di Renato Novara (Luffy) & Luca Bottale (Usopp). Inizio proiezione ore 21.00, il firmacopie inizierà alle ore 20:00

Mer 23 Novembre BRESCIA - Cinema OZ. Alla presenza di Emanuela Pacotto (Nami) & Patrizio Prata (Zoro). Inizio proiezione ore 21.00, il firmacopie inizierà alle ore 20:30

Dopo il successo delle anteprime in lingua originale, che hanno totalizzato oltre 51.000 presenze e quasi € 400.000 di incasso, Anime Factory vuole continuare ad accontentare i fan di One Piece, organizzando un tour in 4 tappe con anteprime del film doppiato in italiano, alla presenza di Renato Novara (Luffy) e Luca Bottale (Usopp), Emanuela Pacotto (Nami) e Patrizio Prata (Zoro).

La sinossi della pellicola recita: "Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita "ultraterrena", è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L'arena del concerto, che si tiene sull'isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio..."

One Piece Film: Red, atteso dai fan più accaniti e non solo, è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado) e vede anche il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta. In Italia, dopo le anteprime in lingua originale, il film uscirà al cinema il 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.