One Piece: il creatore spiega il motivo per cui non uccide mai i suoi personaggi

One Piece è una serie che vede spesso i personaggi sopravvivere a situazioni estremamente fatali, ma l'autore Eiichiro Oda ha spiegato perché così pochi personaggi sono morti nel corso della sua longeva serie.

Nel corso della storia di One Piece ci sono state così tante morti finte che alla fine è diventata una gag ricorrente il ritorno di qualsiasi personaggio dato per morto. Anche se ci sono state delle eccezioni, come la tragica morte di Ace, Oda ha rivelato che il motivo per cui i personaggi non muoiono di solito è il suo amore per il disegno di celebrazioni e feste.

Un'intervista del 2018 a Eiichiro Oda, tradotta da sandman_AP su X, ha svelato perché One Piece contiene poche morti effettive. "Se qualcuno muore, non si può fare una bella festa", ha dichiarato Oda. "Una festa è la mia forma ideale di amicizia. Vorrei concludere One Piece con una 'grande festa'".

Grandi festeggiamenti pieni di cibo, bevande e risate spesso segnano la fine degli archi più significativi della serie. Come ha spiegato Oda, se i personaggi più amati morissero e rimanessero morti, i finali di quegli archi sarebbero stati meno gioiosi di quanto si è effettivamente visto finora.