ONE PIECE, Colton Osorio sarà Luffy da bambino nel live-action Netflix

Non sappiamo ancora quanto manca per l'arrivo di ONE PIECE in versione live-action su Netflix, ma dalla produzione nelle ultime ore ci è arrivata un'altra notizia di casting, quella riguardante un piccolo Luffy a cui presterà il volto Colton Osorio.

Il giovane interprete - già visto in diversi progetti cinematografici e televisivi come il film Luce, con Naomi Watts e Octavia Spencer, le serie tv New Amsterdam, Law & Order: Unità Speciale e Castle Rock, e più recentemente il film di Apple TV+ con Dakota Johnson Cha Cha Real Smooth - porterà sullo schermo il protagonista dello show nelle scene (per lo più) flashback di quando era ancora un bambino e combinava marachelle per il villaggio di Foosha.

Non ci è ancora noto che struttura e ordine cronologico seguirà la serie tv prodotta da Matt Owen e Steven Maeda, ma sappiamo che la prima stagione adatterà l'arco narrativo noto come Saga del Mare Orientale, e che si arriverà sicuramente fino agli eventi di Arlong Park.

Se poi si andrà oltre o verrà anticipato qualcosa che sarà poi mostrato in un'eventuale seconda stagione (la Baroque Works, magari?) rimane tutto da vedere. Intanto, attendiamo con trepidazione un primo trailer della serie Netflix, e magari qualche informazione in più sulla sua data d'uscita.