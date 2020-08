One Piece: una collezione di abiti da sposa ispirata ai personaggi femminili

L'azienda giapponese Placole Wedding ha annunciato una partnership con One Piece per la creazione di una collezione di abiti da sposa ispirata alle donne dell'opera.

One Piece è un universo sconfinato in cui ora esiste anche una collezione di abiti da sposa ispirata alle bellissime donne del manga. L'annuncio è arrivato sui social dell'azienda giapponese Placole Wedding, una delle più famose in fatto di wedding planning, dalla location all'abito.

Il romanticismo non è uno dei tratti distintivi di One Piece (d'altronde non è qualcosa che ci si può aspettare da un manga shonen) eppure non è nemmeno del tutto assente, a volte suggerito direttamente dal creatore Eiichiro Oda (Boa Hancock riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Luffy?), altre volte più dagli animatori della Toei (che si divertono da anni a stuzzicare il fandom su quale sia, per esempio, il compagno ideale per Nico Robin tra Zoro, Law, Franky e chissà ancora chi), sempre dilagante nelle fanfiction e fanart.

Ed è proprio agli irriducibili fan di One Piece e dell'amore che si rivolge la futura collezione di abiti per il giorno speciale.

大人気アニメ

「𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄(ワンピース)」との

コラボドレス企画がスタート

12ヶ月連続でプラコレから

「𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄(ワンピース)」

キャラクターへウェディングドレスを

毎月1キャラクターづつご提案予定

8月は、「麦わらの一味」 航海士

「ナミ」のドレスです

Al momento esiste, e soltanto sotto forma di disegno, il vestito della sposa d'agosto, che è dedicato a Nami. Una cascata di rouches e morbidi strati color avorio, adornati da delicati fiori d'arancio, richiamati anche dalla torta nuziale suggerita, in perfetto abbinamento con l'abito.

Nami però è solo la prima sposa speciale di One Piece: la collezione disegnata dagli esperti della Placole Wedding prevede in totale 12 modelli, uno per ogni mese del calendario, ciascuno ispirato a un personaggio femminile dell'opera. Gli abiti saranno presentati anche fisicamente a partire da novembre. Per il momento le numerose fan di One Piece hanno accolto la notizia con enorme entusiasmo.