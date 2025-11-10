One Piece, uno degli archi narrativi più divertenti per i fan non è canonico

Ci sono episodi che non servono solo a riempire il tempo tra una saga e l'altra, ma che diventano piccole perle a sé per i fan: in One Piece, quel ruolo spetta al celebre G-8 Arc, un filler così ben scritto e divertente da sembrare parte integrante del viaggio, una parentesi "fuori canone" che ha saputo catturare tutta l'essenza della ciurma di Luffy.

One Piece: l'arco più divertente dell'anime non è nemmeno canonico

Tra il 1999 e i primi anni 2000, quando l'anime di One Piece correva quasi alla pari con il manga, gli autori di Toei Animation introdussero occasionali archi "non canonici" per permettere a Eiichiro Oda di proseguire la sua storia senza pressioni. Il risultato? Alcune parentesi dimenticabili... e un tesoro per i fan: il G-8 Arc, trasmesso negli episodi 196-206.

Il protagonista di One Piece

La storia si apre subito dopo la saga di Skypiea: la ciurma dei Mugiwara precipita letteralmente dal cielo per finire intrappolata all'interno di una base della Marina circondata da mura altissime. Un luogo tanto chiuso quanto perfetto per scatenare la creatività di Luffy e compagni.

Il bello del G-8 è che, pur essendo "inventato", si incastra alla perfezione nel tono di One Piece. Il passaggio dalla leggerezza avventurosa del cielo all'intrigo quasi da commedia militare è talmente fluido che lo spettatore fatica a distinguere dove finisca la storia originale e dove inizi l'invenzione dell'anime.

Ogni membro della ciurma brilla per spirito e comicità, dai travestimenti di Sanji e Nami fino alle trovate ingegnose di Usopp, che sfrutta le "speed dials" portate da Skypiea per salvare tutti.

Un'ode alla libertà narrativa di One Piece

Il successo del G-8 Arc deriva proprio dalla sua capacità di restituire la formula più autentica di One Piece: un equilibrio perfetto tra umorismo, ingegno e libertà. Qui non ci sono antichi regni da salvare o misteri del mondo da svelare, ma una pura avventura autoconclusiva, dove ogni errore della ciurma diventa occasione di risata e caratterizzazione. Il comandante Jonathan, creato appositamente per l'arco, è un antagonista sorprendentemente carismatico, tanto da essere ricordato ancora oggi dai fan come uno dei migliori personaggi "non canonici" mai scritti.

One Piece, una scena

Ma il G-8 Arc è anche un punto di respiro tra due saghe pesanti: Skypiea e Water 7. Un'oasi narrativa che prepara lo spettatore a toni più drammatici senza mai perdere l'anima piratesca e leggera che ha reso One Piece un fenomeno globale.

Ancora oggi, molti fan sostengono che, se non sapessero che è un filler, non lo distinguerebbero affatto dal materiale di Oda. Perché in fondo, anche quando non è canonico, One Piece resta sempre One Piece: una serie che sa trasformare ogni deviazione in una rotta memorabile.