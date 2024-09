One Piece 2: l'attore di Mr 3 parla dell'aspetto del suo personaggio

In One Piece 2 David Dastmalchain sarà Mr. 3 e l'attore ha parlato dell'aspetto che avrà il suo personaggio nella serie live-action di Netflix

David Dastmalchian è un attore che ha recitato in classici come Batman - Il Cavaliere Oscuro e Suicide Squad, ma il giovane attore rimane un vero nerd nel cuore. Pur amando i fumetti e Dungeons and Dragons, Dastmalchian non ha mai cercato di nascondere il suo amore per gli anime.

È il caso del suo recente casting per il ruolo di Mr. 3 di One Piece 2 nell'adattamento live-action di Netflix dell'opera di Eiichiro Oda. In una nuova intervista, David ha parlato del suo ruolo di membro della Baroqueworks, esaminando il suo approccio e riflettendo su come il suo personaggio apparirà nel "mondo reale".

In una recente intervista rilasciata all'outlet The Nerdist, Dastmalchian ha approfondito la sua interpretazione di Mr. 3 e il suo ruolo nell'imminente seconda stagione.

One Piece: come apparirà Mr. 3 e che ruolo avrà nella serie?

One Piece: Il protagonista in una delle prime immagini della serie Netflix

Lo stesso David Dastmalchian, è emozionato e trattiene a stento l'entusiasmo e la voglia di apparire in One Piece:

"Voglio dire, è un personaggio così unico e così fantasticamente interessante e strano. Quindi, l'idea di entrare a far parte di quello che è già un gruppo straordinario è incredibile. Penso che la prima stagione sia stata davvero grandiosa. E credo che quello che voglio fare con lui sia trovare il David che vive dentro Galino".

L'attore continua, sottolineando quanto voglia entrare immediatamente nei panni di Mr.3:

"Voglio trovare il David che è, voglio dire, era solo un impiegato alla Baroque Works, e ora è questo personaggio davvero forte, strano, spesso visto come cattivo, le cui alleanze possono cambiare, proprio come molti dei personaggi di One Piece. Non vedo l'ora di vedere cosa vorranno fare, perché hanno fatto un lavoro eccezionale per trasformare l'anime e il manga in un mondo live-action".

ONE PIECE 2, da Ace a Kureha: quali attori potremmo (o vorremmo) vedere nella nuova stagione del live-action?

David Dastmalchian avrà anche avuto la sua parte di ruoli da nerd, ma il talentuoso attore ha anche un'ampia esperienza nel genere horror. Protagonista di film come Late Night With The Devil, The Last Voyage of The Demeter, The Boogeyman e altri, David spera di portare le sue radici horror nel ruolo del membro del Baroqueworks:

"Al cento per cento. Inoltre, c'è un livello di energia e di performance che lo spettacolo sfrutta molto bene se si pensa al materiale di partenza. Mi piacerebbe quindi portare un po' del mio background teatrale nel mondo di One Piece e nell'aspetto, nelle movenze e nella parlata di Mr. 3". Spero che nessuno sia in grado di reggere il confronto con quello che sto per fare".

One Piece: una scena delle serie TV

Infine, il live-action di Mr. 3 ha affrontato una domanda che molti fan si sono posti quando si è trattato di portare in vita personaggio dell'anime, ovvero "come diavolo avrebbero adattato i suoi capelli?"

"Non ho ancora visto nulla, ma so che il team di progettazione dello show ha fatto un ottimo lavoro rimanendo fedele al materiale di partenza. Quindi, anche se non ho ancora visto nulla e non so ancora che aspetto avrà, sono certo che renderà grande onore al design del materiale di partenza. Sono molto curioso di sapere che tipo di occhiali avrò e vedrò se riuscirò a rendere le mie braccia abbastanza decenti da poter indossare le magliette a maniche corte che indossa lui".