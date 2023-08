One Piece 1090, spoiler: Kizaru si muove, Luffy prepara la fuga

Ecco gli spoiler, non completi, del capitolo 1090 di One Piece, che ci riporta sull'isola di Eggehead, ma che non arriverà su MangaPlus prima del 20 agosto.

Gli spoiler di One Piece 1090, il prossimo capitolo del manga, fanno capolino in rete quando i fan dell'opera di Eiichiro Oda stanno ancora parlando dell'episodio 1071 dell'anime, che ha mostrato il nuovo power up di Luffy, il Gear 5. Nonostante la pausa annunciata della rivista Shonen Jump, alcuni spoilerman sono riusciti già ad ottenere diverse informazioni sul prossimo capitolo.

Si raccomanda di evitare la lettura degli spoiler a chi preferisce aspettare l'uscita ufficiale del capitolo completo (domenica 20 agosto sull'app MangaPlus).

One Piece, il debutto del Gear 5 di Luffy nell'anime: un momento storico con radici profonde

L'ammiraglio Kizaru ha raggiunto l'isola di Eggehead usando la tecnica conosciuta come Yata no Kagami. Saturn gli chiede se riuscirà a entrare nella cupola. L'ammiraglio ci tiene a sottolineare due cose: l'uomo che protegge l'isola, Sentomaru, se attaccato ordinerà a tutte le bestie marine, ai Serafini e ai Pacifisti di distruggere la nave su cui stanno viaggiando. Soprattutto: Kizaru considera Sentomaru un suo amico. Al Gorosei interessa solo proteggere il Punk Records, York e la fabbrica che produce Mother Flame. Sentoumaru blocca l'attacco di Kizaru.

I Mugiwara stanno progettando la fuga verso Elbaf usando le macchine di Vegapunk. Stella (il vero Vegapunk) ha suggerito di usare il Vegaforce perché già vicino alla Sunny. Al momento il solo ostacolo reale sembra essere la password che York ha impostato sull'isola per far sì che nessuno riesca a lasciarla. Stella sta cercando però di decifrarla. Luffy, Bonney, Franky e Lilith riescono a raggiungere la posizione della Sunny e di Vegaforce. Scopriamo che, tra i satelliti, Shaka e Pitagora sono morti, Edison e Atlas sono vivi. I Serafini invece hanno subito solo lievi danni e sono ora imprigionati in bolle giganti. S-Snake, il clone di Boa Hancock, si è innamorata di Luffy e ha liberato il grupo di Franky, precedentemente pietrificato.

Nel frattempo Rob Lucci sembra parlare da solo, quando Kaku gli chiede cosa stia dicendo lui nega di aver proferito parola. In realtà l'agente della Cipher Pol sta inviando informazioni a Kizaru su quanto è accaduto all'interno della cupola. L'ammiraglio loda la sua intelligenza parlando con Saturn.

Lucci intima poi a Kaku di preoccuparsi solo di riposare, essendo ferito. Anche Robin è ferita ma ha accanto a sè Chopper a curarla.

Saint Saturn ha aperto le comunicazioni con Luffy attraverso un den den mushi, Cappello di Paglia ci tiene a fargli sapere che sarà lui a diventare il nuovo re dei pirati. A origliare la conersazione ci sono Vivi, Wapol e Morgans.

Luffy dice al Gorosei di andare via con tutte le navi se ci tengono alla vita di York, ma quando il Gorosei gli fa una certa domanda, lui risponde d'impulso senza pensare alla necessità di discutere prima una strategia con i compagni. Robin lo rimprovera: in una simile situazione fornire con tanta facilità informazioni al nemico è da stupidi! Il capitano sostiene che il suo "piano" abbia funzionanto ma anche Usopp gli dice che è uno sciocco.

Grazie all'haki dell'osservazione Luffy può annunciare che una persona molto forte è riuscita ad arrivare su Eggehead: è Kizaru.

Il capitolo 1090 uscirà ufficialmente domenica 20 agosto. Nessuna uscita prevista invece per domenica 27, quando Eiichiro Oda farà una nuova pausa, prevedibilmente legata agli impegni per il lancio della serie live action (su Netflix dal 31 agosto). L'appuntamento con il capitolo 1091 è dunque posticipato al 3 settembre.