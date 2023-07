One Piece 1087, gli spoiler completi del capitolo: si rivedono Garp e Kuzan

One Piece 1087, il nuovo capitolo del celebre manga, si prepara finalmente ad approdare sul prossimo numero della rivasta Shonen Jump dopo un mese di pausa. In base agli spoiler completi apparsi in rete nelle ultime ore possiamo però dire che le nuove 15 pagine sono valse l'attesa perchè hanno riportato in scena due personaggi intorno a cui c'è grande curiosità.

Si raccomanda di evitare la lettura degli spoiler a chi preferisce aspettare l'uscita ufficiale del capitolo completo (la domenica sull'app MangaPlus).

One Piece 1087 si apre nella base G-1 della Marina. Il commodoro Brandnew mostra a Jango e Fullbody i resti delle due grandi navi da guerra che Garp è solito usare per allenarsi. A usare la seconda nave era Aokiji. I due avevano istituito una regola per i loro allenamenti: nessuno avrebbe usato l'Haki durante l'addestramento.

Si torna sull'isola di Hachinosu, dove Garp sta ancora combattendo contro i pirati di Barbanera. San Juan Wolf è stato scagliato nell'oceano e ha bisogno dell'aiuto di tutti i suoi sottoposti per non annegare. Vasco Shot sputa fuoco contro Garp, che si difende usando i corpi dei pirati di Barbanera sconfitti come scudo. Su Hachinosu stanno combattendo solo Garp, Kobi e Prince Grus, mentre la nave che trasporta i prigionieri e i membri della SWORD è già lontana.

Il viceammiraglio consiglia a Kobi e Grus di scappare, ci penserà lui a fermare tutta la ciurma di Barbanera. Intanto Kuzan, colpito da Garp, si rialza. Kobi soccorre quella che sembra una donna aggredita da un pirata ma scopre di essere stato ingannato perchè la donna stessa è affiliata a Barbanera. Shiryu vuole sfruttare l'invisibilità per colpire Kobi alle spalle ma Garp si frappone e viene ferito.

Il viceammiraglio risponde all'attacco di Shiryu, che finisce a terra. Garp spiega a Kobi di essere stato lui l'obiettivo di Shiryu fin dall'inizio. Mentre i pirati di Barbanera continuano a infierire su Garp ferito, dalla Cross Guild arrivano informazioni sulla sua taglia: 300 milioni di berry, come gli ammiragli.

Un flashback ci riporta al primo incontro tra Garp e Aokiji, probabilmente precedente all'esecuzione di Roger. Kuzan, giovanissimo, vuole diventare allievo del viceammiraglio, che però continua a rifiutare. Per impressionarlo, il ragazzo comincia a prendere a pugni le navi da guerra, proprio come colui che spera un giorno diventerà il suo mentore. Kuzan diventa ogni giorno più forte e il suo rapporto con Garp diventa sempre più stretto, tanto da spingere il viceammiraglio a parlargli della sua famiglia. Garp confessa a un infastidito Kuzan che suo figlio, Monkey D. Dragon, è diventato un rivoluzionario, mentre suo nipote vorrebbe diventare un pirata, e questo non lo rende orgoglioso di loro.

Sull'isola di Hachinosu Garp e Kuzan si affrontano ma, a differenza dei loro addestramenti, questa volta usano l'Haki. La collisione dei loro colpi è così violenta da scagliarli via.

Avalo Pizarro forma due braccia giganti dall'isola e si prepara a schiacciare la nave di Garp. Il viceammiraglio è steso a terra, ridotto male, ma trova la forza per ricordare a Kobi che la giustizia deve prevalere.

La prossima settimana non ci sarà alcuna pausa, dopo quella, lunga un mese, che ha consentito al creatore di One Piece, Eiichiro Oda, di rimettersi da un'operazione agli occhi. Sono previsti, invece, annunci e festeggiamenti perchè, tra il 21 e il 22 luglio, si celebrerà il One Piece Day, un evento di due giorni ideato per i 26 anni del manga.