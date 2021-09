One of Us Is Lying: il trailer della serie teen mistery

Scopriamo il primo trailer del teen mistery One of Us Is Lying che racconta cosa accade quando studente odiatissimo a scuola viene ucciso mentre si trova in punizione insieme a quattro compagni.

Peacock ha pubblicato il trailer ufficiale della serie teen mistery One of Us Is Lying, adattamento dell'omonimo romanzo thriller thriller best-seller di Karen M. McManus. La prima stagione dello show, composta da otto episodi, uscirà nel corso di tre settimane, a partire da giovedì 7 ottobre con i primi tre episodi. I successivi tre episodi debutteranno il 14 ottobre, seguiti dagli ultimi due episodi il 21 ottobre.

Il trailer di One of Us Is Lying mostra gli eventi successivi alla morte di Simon (Mark McKenna), che ha molti nemici a causa del suo gruppo di gossip online. I principali sospettati della sua morte sono altri quattro studenti che erano con lui in punizione.

Nel cast troviamo Marianly Tejada nel ruolo di Bronwyn, Cooper van Grootel è Nate, Annalisa Cochrane è Addy, Chibuikem Uche interpreta Cooper, Jessica McLeod è Janae, Barrett Carnahan è Jake, Melissa Collazo interpreta Maeve e Mark McKenna è Simon.

Al centro della storia scopriamo cosa accade quando cinque liceali entrano in punizione e solo quattro ne escono vivi. Tutti sono sospettati e tutti hanno qualcosa da nascondere.

One of Us Is Lying è stato creato e prodotto da Darío Madrona (co-creatore di Elite), che è anche lo showrunner.