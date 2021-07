One of Us Is Lying: il teaser della nuova serie introduce i protagonisti

Peacock ha condiviso online il teaser della serie One of Us Is Lying, adattamento televisivo del romanzo scritto da Karen M. McManus.

One Of Us Is Lying è la nuova serie prodotta per Peacock di cui è stato condiviso il teaser e il progetto è tratto dal romanzo scritto da Karen M. McManus.

Il progetto non ha ancora una data di uscita prevista sugli schermi americani e a livello internazionale e il filmato introduce i protagonisti al centro di un mistero che stravolge la loro vita.

Negli episodi di One of Us Is Lying si racconta quello che accade quando cinque studenti del liceo finiscono in punizione e solo quattro di loro sopravvivono. Tutti sono sospettati e chiunque ha qualcosa da nascondere.

Il narratore e vittima è Simon (interpretato da Mark McKenna), che viene ucciso durante il primo giorno di scuola. Tra i potenziali colpevoli della sua morte ci sono l'intelligente Bronwyn (Marianly Tejada), il criminale Nate (Cooper van Grootel), la principessa Addy (Annalisa Cochrane), e l'atleta Cooper (Chibuikem Uche).

Nel cast ci sono anche Jessica McLeod nel ruolo di Janae, la miglior amica di Simon; Barrett Carnahan nella parte di Jake, il fidanzato di Addy; Melissa Collazo che è la sorella minore di Bronwyn, Maeve.

Il pilot è stato scritto da Erica Saleh e la puntata è stata diretta e prodotta da Jennifer Morrison, mentre Dario Madrona è showrunner.