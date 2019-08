One of Us Is Lying e il reboot di Queer As Folk arriveranno sul servizio streaming di NBCUniversal

L'adattamento del romanzo One Of Us Is Lying e il reboot di Queer As Folk sono in fase di sviluppo per la nuova piattaforma di streaming di NBCUniversal.

Il primo dei due progetti era inizialmente stato ideato per E!, ma i responsabili del nuovo servizio ne hanno ora ordinato il pilot. One of Us Is Lying racconta la storia di ciò che accade quando cinque sconosciuti devono trascorrere del tempo in punizione e solo in quattro ne escono vivi. Tutti sono dei sospettati e ognuno di loro ha qualcosa da nascondere. Erica Saleh firmerà lo script del pilot, mentre John Scacchi e Matt Groesch saranno i produttori esecutivi.

Il reboot di Queer as Folk è invece passato da Bravo al servizio di streaming di NBCUniversal e sarà scritto da Stephen Dunn, mentre il creatore della serie originale Russell T. Davies farà parte del team di produttori esecutivi.

La nuova versione, con dei personaggi e un'ambientazione totalmente inediti, è descritta come un approccio moderno alla serie britannica e al centro della storia ci sarà un gruppo di amici che si divertono e trovano sostegno nella comunità gay dopo una tragedia.

La piattaforma di streaming debutterà nell'aprile 2020, offrendo show di proprietà dell'emittente, come The Office, e contenuti totalmente originali.