One Direction: una reunion tra Zayn Malik e Louis Tomlinson dà vita a una docuserie Netflix

Louis Tomlinson e Zayn Malik, per la gioia dei fan, saranno i protagonisti di una reunion dei One Direction in occasione di una docuserie prodotta per Netflix.

I due membri della popolare band sono stati seguiti durante un viaggio negli Stati Uniti che ha permesso agli amici di parlare di carriera, vita personale e anche della morte di Liam Payne.

I dettagli della docuserie

Nicola Marsh, già dietro la macchina da presa di Child Star e Stay on Board: The Leo Baker Story, è la regista del progetto che è composto da tre episodi.

Il comunicato ufficiale diffuso dalla piattaforma di streaming dichiara che nelle puntate si seguirà un'avventura in cui ci sarà modo di riallacciare i rapporti ed esplorare, oltre a dare spazio a molte risate.

Louis Tomlinson e Zayn Malik avranno delle conversazioni sulla vita, sull'amore, sul lutto e sull'esperienza di essere padri.

Nella docuserie, tuttavia, non è prevista l'apparizione di Harry Styles, recentemente avvistato alla maratona di Berlino, e Niall Horan, gli altri membri dei One Direction. L'ultima volta che i quattro sono stati visti insieme è stata, tristemente, in occasione del funerale di Liam Payne, morto in Argentina all'età di 31 anni.

La produzione del progetto è curata da Campfire Studios (Smartless: On the Road e America's Sweethearts: The Dallas Cowboys Cheerleaders).

La storia del gruppo

La boyband One Direction è stata formata in occasione del talent show X-Factor 15 anni fa, nel Regno Unito, ed è stata messa rapidamente sotto contratto da Simon Cowell. Il successo internazionale è stato immediato, nonostante l'annuncio della fine del gruppo nel 2016, un anno dopo l'uscita dalla band di Malik.

Tomlinson ha recentemente annunciato l'arrivo del suo terzo album, How Did I Get There?, e di un tour mondiale che si svolgerà durante l'estate 2026.

Malik, invece, inizierà a gennaio una serie di concerti che si svolgeranno a Los Angeles e recentemente ha presentato Room Under the Stairs, il suo quarto album da solista.