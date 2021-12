Omicidio a Easttown 2, Kate Winslet: "Potrebbe esplorare la brutalità della polizia in America"

Dopo il successo della miniserie Omicidio a Easttown, HBO non ha ancora confermato la produzione di una seconda stagione, ma la protagonista Kate Winslet ha già un'idea della direzione da far intraprendere alla serie che potrebbe occuparsi di esplorare le violenze commesse dalla polizia negli Stati Uniti..

Kate Winslet ha vinto un Emmy per il ruolo della ruvida poliziotta dell'area di Philly Mare Sheehan nella serie poliziesca di Brad Ingelsby. L'attrice ha recentemente dichiarato al Guardian che una seconda stagione potrebbe riflettere l'attuale crisi che circonda la brutalità e le azioni illecite della polizia.

"Non so se interpreterò di nuovo Mare", ha detto Winslet. "Ma se dovessimo fare una seconda stagione, allora sicuramente queste atrocità che sono esistite nelle forze di polizia qui e in America troveranno la loro strada nelle storie che raccontiamo. ne sono sicura al cento per cento. Non possiamo fingere che queste cose non siano accadute".

L'attrice ha aggiunto: "È orribile, vero? Questo momento che stiamo vivendo è orribile. Non riesco a trovare le parole perché ci sentiamo tutti così traditi e impotenti. Dobbiamo trasformare questo momento in qualcosa di significativo. Dobbiamo usare le nostre voci per conto di persone che non ne hanno una. Questo conta per me ora in modi che non mi erano nemmeno passati per la mente quando avevo vent'anni".

Qui trovate la recensione di Omicidio a Easttown. Kate Winslet, interprete e produttrice esecutiva della serie, in precedenza aveva affermato che gli showrunner hanno "alcune idee molto interessanti" su una seconda stagione, se HBO darà il via libera:

"Alla fine delle riprese ci siamo detti, 'Santo cielo, non potremo mai più farlo. Se HBO tira fuori l'idea di una stagione 2, dobbiamo solo dire assolutamente di no. Non c'è modo che potessimo farlo. Ma poi abbiamo cominciato a riflettere, abbiamo visto l'incredibile risposta del pubblico. A livello creativo, Brad ha condiviso alcune idee molto interessanti. Vedremo cosa accadrà. Devo anche capire se posso farlo. Posso ripercorrerlo? Mi è costato molto emotivamente essere Mare, e devo capire se posso evocare tutto di nuovo".