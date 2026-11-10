Omar Sy, la star di Lupin finisce a processo per aggressione contro il personale di un treno: è la terza volta

L'attore francese, protagonista di Quasi amici e della serie Netflix, dovrà comparire davanti a un tribunale di Parigi perché a quanto pare sarebbe rifiutato di mettere la museruola al proprio American Staffordshire prima di salire su un treno diretto ad Avignone.

Omar Sy dovrà presentarsi in tribunale a Parigi il prossimo 30 novembre per rispondere delle accuse legate a un alterco con alcuni dipendenti della compagnia ferroviaria francese Sncf. La vicenda risale al 22 maggio 2025 e sarebbe nata da una discussione sulle regole per il trasporto degli animali: l'attore, noto per Quasi amici e Lupin, si sarebbe infatti rifiutato di mettere la museruola al proprio cane, Tato, un American Staffordshire, prima di salire su un treno diretto ad Avignone. Secondo le ricostruzioni riportate dall'Agence France-Presse, il confronto sarebbe poi degenerato in minacce, oltre ad aggressioni verbali e fisiche nei confronti del personale.

La lite alla Gare de Lyon per la museruola del cane

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 7 del mattino alla Gare de Lyon di Parigi, mentre Omar Sy si preparava a partire per Avignone. Come ricostruito all'epoca dal quotidiano La Provence, alcuni agenti della sicurezza ferroviaria avrebbero chiesto all'attore di mettere la museruola a Tato.

Una foto di Omar Sy

La richiesta avrebbe provocato una reazione particolarmente accesa. Secondo quanto riferito dal giornale, alla discussione sulla banchina sarebbero seguite minacce di morte e insulti rivolti agli agenti, con ulteriori tensioni anche dopo che l'attore era salito a bordo del treno.

La stessa compagnia ferroviaria aveva confermato all'epoca l'esistenza di un alterco, parlando di "minacce proferite da Omar Sy nei confronti di uno dei nostri agenti di bordo". Una ricostruzione che ora è alla base del procedimento giudiziario.

Stando a una fonte vicina al caso citata dall'AFP, Sy dovrà rispondere di violenza nei confronti di una persona incaricata di svolgere una missione di servizio pubblico, con conseguenze fisiche che avrebbero comportato un'inabilità non superiore a otto giorni.

A queste contestazioni si aggiungono le accuse di minaccia di commettere un crimine o un reato contro persone o cose nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni e di insulto a una persona incaricata di una missione di servizio pubblico.

Il processo servirà a esaminare le responsabilità dell'attore e la dinamica dello scontro. Le accuse, naturalmente, dovranno essere accertate in sede giudiziaria.

Non sarebbe il primo alterco alla stazione di Parigi

La vicenda riporta alla luce anche altri episodi che avrebbero coinvolto Omar Sy alla Gare de Lyon. Nel 2018 la Sncf aveva parlato di "scambi di battute piuttosto accesi" tra l'attore e un proprio dipendente, sempre all'interno della stazione parigina.

Omar Sy sul set

Un precedente risale invece al 2011, quando Omar Sy, reduce dal successo di Quasi amici, fu brevemente fermato dopo un alterco con alcuni agenti della sicurezza ferroviaria. In quell'occasione il suo avvocato denunciò presunti "atti di violenza e abuso di autorità" nei confronti del cliente.

Il nuovo procedimento riguarda però un episodio distinto, avvenuto nel maggio 2025 e legato alle regole sul trasporto del cane. Per Omar Sy l'appuntamento con la giustizia è fissato al 30 novembre: sarà il tribunale a stabilire come si siano svolti i fatti veramente e quali responsabilità possano essere attribuite all'attore.