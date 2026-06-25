Olivia Wilde e la sua storia con Harry Styles: "Non dovevo parlare e ancora oggi lo trovo ingiusto"

A quasi quattro anni dall'uscita di Don't Worry Darling, Olivia Wilde è tornata a parlare di uno dei periodi più complicati della sua carriera. Non tanto per il film in sé, quanto per tutto ciò che lo circondò: indiscrezioni, polemiche, presunti litigi sul set e, soprattutto, la relazione con Harry Styles, diventata rapidamente uno degli argomenti più discussi del mondo dello spettacolo.

Olivia Wilde rompe il silenzio sulla storia con Harry Styles

Oggi, mentre si prepara a lanciare il suo terzo film da regista, The Invite, Olivia Wilde guarda a quel periodo con maggiore lucidità. E in una lunga intervista rilasciata a The Cut ha confessato di aver vissuto con grande frustrazione il modo in cui le venne suggerito di affrontare la tempesta mediatica. "Mi dissero: "Non dire una fo...ta parola. Esci, sorridi e basta"", ha raccontato. "È una cosa che ancora oggi mi provoca risentimento. Però mi ha insegnato che non è così che voglio affrontare situazioni del genere."

Olivia Wilde sul set

La relazione tra Wilde e Styles nacque nel 2021 proprio durante la preparazione di Don't Worry Darling, dopo che il cantante aveva preso il posto di Shia LaBeouf come protagonista del thriller psicologico. Il loro rapporto divenne pubblico nel giro di poche settimane, trasformandosi rapidamente in uno dei temi principali di ogni intervista dedicata al film.

A quel punto, però, parlare dell'opera sembrava quasi impossibile. Ogni conferenza stampa finiva inevitabilmente per concentrarsi sulla vita privata della regista, alimentando un vortice di speculazioni che comprendeva anche il presunto licenziamento di LaBeouf, i rapporti con Florence Pugh e perfino il celebre episodio della notifica dei documenti per il divorzio dall'ex compagno Jason Sudeikis, consegnati a Wilde durante una presentazione pubblica del film.

Il peso del giudizio pubblico

Olivia Wilde chiarisce che ciò che l'ha ferita maggiormente non è stato tanto il clamore suscitato dalla relazione con Harry Styles o la differenza d'età tra loro - dieci anni, con lei oggi quarantadueenne e lui trentaduenne - quanto la sensazione di essere stata raccontata attraverso una narrazione che non sentiva propria.

Olivia Wilde in una foto

"Odio profondamente la sensazione di essere fraintesa", ha spiegato. Una frase che riassume perfettamente ciò che, secondo Wilde, ha caratterizzato quel periodo: la percezione che qualsiasi gesto, scelta o dichiarazione venisse interpretato attraverso il filtro del gossip anziché del suo lavoro.

Solo pochi giorni fa, durante la partecipazione al podcast Call Her Daddy, la regista era tornata per la prima volta a riflettere in modo più approfondito sulla storia con l'ex membro degli One Direction, conclusasi nel novembre 2022, appena poche settimane dopo l'uscita di Don't Worry Darling nelle sale.

"È stato tutto assurdo", aveva raccontato. "Credo di non aver ancora capito completamente cosa sia successo. So che fenomeni del genere esistono da sempre, ma ho anche capito che aveva ben poco a che fare con me personalmente." Nel corso della conversazione Wilde si è interrogata anche sul motivo per cui la loro relazione abbia suscitato una reazione tanto intensa da parte del pubblico.

"È qualcosa che succede alle donne da tantissimo tempo. Perché? Non lo so. La gente era davvero furiosa." Anche Harry Styles, all'epoca, aveva ammesso di non riuscire a spiegarsi l'accanimento mediatico. In una delle sue rare dichiarazioni sull'argomento aveva raccontato quanto fosse surreale iniziare una relazione sapendo già che ogni gesto sarebbe stato analizzato e criticato online. "Immagina di uscire al secondo appuntamento con qualcuno e dover dire: "Guarda, c'è questo angolo di internet dove inventeranno qualsiasi cosa su di noi. Saranno cattivi, ma non sarà reale". E poi chiedere semplicemente: "Tu cosa vuoi mangiare?""

Oggi Olivia Wilde sembra aver scelto un approccio completamente diverso. Se in passato aveva seguito il consiglio di mantenere il silenzio per non alimentare ulteriormente le polemiche, ora preferisce raccontare direttamente la propria esperienza. Non per riaprire vecchie ferite, ma per spiegare quanto possa essere pesante convivere con una narrazione costruita dagli altri e sentirsi costantemente ridotta a un personaggio, anziché a una persona.