"Sembra Gollum": Olivia Wilde reagisce con ironia alla sua foto diventata virale

L'ultima intervista dell'attrice è immediatamente diventata virale su internet a causa del volto sorprendentemente magro, che i più malevoli hanno paragonato al personaggio de Il Signore degli Anelli

Olivia Wilde ha preso alla leggera un'intervista diventata virale per averla ripresa da un'angolazione poco lusinghiera.

"Ti va di commentare le recenti voci secondo cui saresti un cadavere resuscitato?", le ha chiesto il fratello, Charlie Cockburn, in un video condiviso domenica nelle sue storie di Instagram. All'inizio del video, Wilde ha affiancato una sua foto particolarmente poco lusinghiera tratta dall'intervista a un'immagine di Gollum, la creatura della saga de Il Signore degli Anelli.

Olivia Wilde ride per essere stata paragonata a Gollum

L'aspetto emaciato di Olivia Wilde? Colpa dell'inquadratura

"Senti, quello è un obiettivo fish-eye", ha riso la Wilde, apparendo a suo agio avvolta in una felpa con cappuccio e sepolta sotto diverse coperte. "Lo ammetto: è la mia angolazione migliore? Era il mio look migliore di sempre? No".

"È sconcertante. È un'immagine sconcertante", ha riso Wilde, facendo eco alle risatine di suo fratello. "Era un obiettivo fish-eye e non proprio il massimo. Non so perché fossi così vicina alla telecamera. Non ce n'era bisogno!". L'attrice e regista alla fine ha definito il suo volto nell'intervista come una "non verità", prima di chiedere scherzosamente a Charlie: "Hai altre domande? Non sono morta".

Don't Worry Darling: Olivia Wilde alla conferenza stampa di Venezia 2022

L'intervista diventata vitale e l'ironia del web

L'intervista in questione si è svolta venerdì scorso, in occasione dell'anteprima del suo nuovo film, The Invite, al Festival Internazionale del Cinema di San Francisco. Parlando con SFGate, Wilde ha sottolineato con entusiasmo quanto fosse fondamentale l'ambientazione a San Francisco per questo nuovo film irriverente che ha interpretato e diretto, basandosi su una sceneggiatura di Will McCormack e Rashida Jones.

"Adoro questa città, ed è davvero significativo quando una sceneggiatura indica un luogo ben preciso", ha detto. "Ha davvero senso che questo particolare gruppo sia di qui".

La sezione dei commenti si è comunque riempita di battute che sottolineavano quanto la telecamera si fosse avvicinata in modo quasi imbarazzante alla star, con alcuni che aggiungevano scherzi del tipo: "Sembra che abbia trovato l'unico anello".

Di cosa parla il nuovo film di Olivia Wilde

Al centro della trama di The Invite ci sono Joe e Angela, interpretati rispettivamente da Seth Rogen e dalla stessa Wilde, una coppia il cui matrimonio sta attraversando un momento di profonda crisi. Nel tentativo di smuovere la routine, i due decidono di organizzare una cena invitando i loro enigmatici vicini del piano di sopra, interpretati da Penélope Cruz ed Edward Norton.

Quella che era stata concepita come una tranquilla serata tra conoscenti prende rapidamente una piega inaspettata e caotica, portando i quattro protagonisti a confrontarsi con dinamiche imprevedibili che potrebbero riaccendere la fiamma del loro amore o distruggere definitivamente il rapporto.