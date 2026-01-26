I Want Your Sex, Cooper Hoffman: "La scena di sesso BDSM è sembrata più seria di quanto sia in realtà"

Cooper Hoffman è uno dei protagonisti del prossimo film di Gregg Araki, I Want Your Sex, presentato al Sundance Film Festival. L'attore è stato intervistato da Deadline, soffermandosi sulla scena di sesso BDSM condivisa con Olivia Wilde e Chase Sui Wonders.

Nel film, Wilde interpreta un'artista BDSM dominatrice che invita il suo assistente sottomesso (Cooper Hoffman) a partecipare ad un threesome, invitandolo a portare una sua amica sexy. Il ragazzo deciderà di invitare la sua migliore amica e coinquilina (Chase Sui Wonders).

La scena di sesso in I Want Your Sex

"Penso che sul momento, quel giorno, sia sembrato molto più serio di quanto in realtà sia" ha dichiarato Cooper Hoffman, sostenuto da Chase Sui Wonders: "È sembrato davvero triste. È sembrato tragico. Inoltre, era il nostro secondo giorno di riprese? Quindi è stato come tuffarsi subito nella parte più profonda".

Cooper Hoffman e Olivia Wilde in una scena di I Want Your Sex

I due protagonisti hanno scherzato su alcuni dettagli della scena di sesso: "Tra l'altro, non solo Chase non si è mai messa a ridere, questa stronza ha pianto... ha pianto con un dildo sul petto! Ma sei fuori di testa? È davvero incredibile" ha esclamato Hoffman.

La storia di I Want Your Sex presentato al Sundance

Il film di Gregg Araki segue le vicende di Elliot (Cooper Hoffman), un ragazzo ingenuo che ottiene un lavoro per la provocatoria artista Erika Tracy (Olivia Wilde). Il rapporto professionale scivola rapidamente in una dinamica dom/sub, con Elliot che diventa la sua musa sessuale.

Il film gioca su kink, potere e desiderio ma anche sul modo con cui generazioni differenti vivono e si approcciano al sesso. Il cast principale è composto da Olivia Wilde, Cooper Hoffman, Chase Sui Wonders, Mason Gooding, Daveed Diggs e Charli XCX, con Johnny Knoxville e Margaret Cho. Gregg Araki ha diretto film apprezzati dalla critica come Mysterious Skin, Doom Generation, Totally Fucked Up, Ecstasy Generation e Splendidi amori. In tv, ha diretto anche un episodio della serie antologica Monster di Ryan Murphy.