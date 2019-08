Olivia Wilde alla regia del thriller psicologico Don’t Worry Darling

Olivia Wilde approda alla regia del thriller psicologico Don't Worry Darling.

The Lazarus Effect: Olivia Wilde in un primo piano inquietante tratto dal film

Dopo il plauso della critica per la commedia teen La rivincita delle sfigate, opera d'esordio, Olivia Wilde si prepara a dirigere il thriller psicologico Don't Worry Darling, oggetto di un'asta agguerrita tra studios.

Il film, scritto da Carey e Shane Van Dyke, è incentrato su una casalinga degli anni '50 la cui realtà comincia a vacillare svelando una disturbante verità. Olivia Wilde produrrà il progetto insieme alla socia Katie Silberman e a Roy Lee di Vertigo Entertainment.

Oliva Wilde è attualmente impegnata sul set di The Ballad of Richard Jewell, nuovo film di Clint Eastwood racconterà la storia dell'uomo che aveva trovato uno zaino sospetto nell'area dei giochi olimpici, allontanando le persone presenti e salvando la vita di molte di loro. In un secondo momento Jewell è stato però considerato un sospetto, venendo totalmente escluso da ogni possibile coinvolgimento tre mesi dopo. Il periodo di tempo trascorso subendo l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica ha avuto tuttavia delle conseguenze sulla mente e sul fisico dell'uomo. Richard, dopo la fine delle indagini dell'FBI, è diventato un poliziotto ed è morto nel 2007 a causa di un infarto, a soli 44 anni. Con la Wilde nel cast Jon Hamm, Paul Walter Hauser, Kathy Bates e Sam Rockwell.