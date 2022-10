Olivia Wilde dormiva nuda con Jason Sudeikis subito prima di Harry Styles: le accuse della tata

La ex tata dei figli di Olivia Wilde e Jason Sudeikis ha rilasciato un'intervista con dichiarazioni compromettenti sulla vita sessuale della coppia e sull'incontro di Wilde con Harry Styles, ma i due attori respingono la sua versione.

Olivia Wilde avrebbe dormito nuda a letto con Jason Sudeikis poche settimane prima di essere vista pubblicamente tenersi per mano con Harry Styles, afferma l'ex tata dei figli della coppia.

La tata ha accusato pubblicamente la sua ex datrice di lavoro in un'intervista esplosiva al Daily Mail, affermando che Jason Sudeikis le avrebbe confidato di aver condivido momenti intimi con Olivia Wilde anche dopo aver saputo che lei lo stava lasciando.

Dopo aver scaricato bruscamente Sudeikis, 47 anni, per il suo attuale fidanzato Harry Styles, incontrato sul set di Don't Worry Darling nel 2020, secondo la tata le interazioni amorose di Wilde con l'ex fidanzato sono proseguite per il resto del mese e fino a dicembre, interrompendosi solo dopo che l'attrice, 38 anni, è stata fotografata con la pop star inglese, 28 anni, a un matrimonio il gennaio successivo.

Don't Worry Darling: Harry Styles e Olivia Wilde a Venezia 2022

"Quando ho visto Olivia tenersi per mano con Harry sui media sono rimasta scioccata, perché solo un mese prima, quando eravamo a Los Angeles, stava inviando messaggi a Jason dicendo che lo amava", ha affermato la tata al Mail, sostenendo che l'attore le ha mostrato i messaggi e le ha lasciato ascoltare i memo vocali.

"Poi Jason ha detto: 'Era proprio qui a casa, ed era nuda in piscina e poi ha dormito con me nuda nel letto'. Gli stava mandando messaggi vocali dicendo che era tutto per lei."

La tata ha specificato che Sudeikis avrebbe ricevuto molti messaggi contrastanti dalla compagna:

"Si chiedeva, 'Come può essere che era coinvolta in questa relazione e ora si tiene per mano con una persona diversa davanti a tutti un mese dopo?'".

Don't Worry Darling, Olivia Wilde sullo sputo-gate: "Harry Styles non ha sputato addosso a Chris, Pine"

La tata ha anche affermato che Olivia Wilde ha rinunciato al suo cane per trascorrere più tempo con Harry Styles, "nutrendosi della fama del cantante per essere più rilevante".

Wilde e Sudeikis, che si sono fidanzati nel 2013, condividono il figlio Otis, 8 anni, e la figlia Daisy, 6. I due attori hanno inviato a Page Six un comunicato congiunto per confutare le affermazioni della loro ex dipendente in cui dichiarano:

"Come genitori, è sconvolgente apprendere che un'ex tata dei nostri due bambini avrebbe scelto di muovere accuse così false e scurrili su di noi pubblicamente. La sua campagna contro di noi, così come contro i nostri cari, gli amici intimi e i colleghi, lunga ormai 18 mesi, ha raggiunto il suo sfortunato apice. Continueremo a concentrarci sulla crescita e sulla protezione dei nostri figli con la sincera speranza che ora scelga di lasciare in pace la nostra famiglia".