Olivia Wilde, Jason Sudeikis: l'ex tata fa causa per la "grave ansia" provocata dalla loro rottura

L'ex tata di Olivia Wilde e Jason Sudeikis avrebbe fatto causa alla coppia per licenziamento illegittimo in seguito allo stress provocatole dalla loro rottura.

L'ex babysitter di Olivia Wilde e Jason Sudeikis avrebbe citato in giudizio la coppia per licenziamento illegittimo e stress causato dalla loro rottura. La donna, Ericka Genaro, afferma di aver sofferto di grave ansia e stress durante la tumultuosa rottura del 2020 poiché si è sentita costretta a "scegliere da che parte stare" e quando ha chiesto un congedo di tre giorni per la sua salute mentale è stata bruscamente licenziata. Genaro ha fatto notizia l'anno scorso quando ha condiviso con la stampa dettagli intimi della rottura tra Olivia Wilde e Jason Sudeikis e della relazione dell'attrice e regista con Harry Styles.

Don't Worry Darling: Olivia Wilde alla conferenza stampa di Venezia 2022

Ericka Genaro ha iniziato a lavorare per la coppia di attori nel 2018 come tata residente per prendersi cura dei due bambini piccoli della coppia. Secondo la causa intentata martedì presso la Corte Superiore di Los Angeles, Genaro ha iniziato a provare ansia nel novembre 2020 quando Olivia Wilde ha "bruscamente" lasciato la casa. L 'improvvisa assenza dell'attrice ha avuto "conseguenze negative" poiché Genaro afferma che Jason Sudeikis ha iniziato ad appoggiarsi maggiormente a lei in cerca di supporto.

"Sebbene questo trauma condiviso abbia creato un legame tra Ericka Genaro e Sudeikis, la tata è diventata sempre più ansiosa e stressata per via delle richieste dell'attore, che le avrebbe proposto di rimanere sveglia la notte dopo che i bambini erano stati messi a letto per parlare, dinamica che non si era mai verificata prima dell'assenza di Olivia Wilde", si legge nella causa. "L'argomento di queste conversazioni a tarda notte con Sudeikis si è naturalmente evoluto nel parlare di Wilde, il che avrebbe generato sulla tata una pressione estrema mentre apparentemente sentiva di dover scegliere da che parte stare".

L'ex tata ha affermato che la pressione di "essere la principale custode dei bambini e di sostituire Olivia Wilde è diventata debilitante. La sua ansia per la situazione in famiglia è diventata quasi insopportabile" nelle settimane successive alla partenza di Wilde tanto da spingerla a parlare con l'attrice.

Olivia Wilde dormiva nuda con Jason Sudeikis subito prima di Harry Styles: le accuse della tata

Ted Lasso: Jason Sudeikis nell'episodio pilota

La causa descrive in dettaglio un presunto incontro in cui Genaro ha confidato a Wilde come le "conversazioni notturne" di Sudeikis le abbiano causato stress. Wilde stava dirigendo Don't Worry Darling a Palm Springs, in California, all'epoca. Genaro ha provato un "senso di sollievo" dopo la conversazione apparentemente privata, fino a quando non ha appreso nel dicembre 2020 che Wilde ha trasmesso tutto a Sudeikis. Genaro afferma che Sudeikis l'ha affrontata e ha usato le informazioni contro di lei per portarla dalla sua parte. Nei due mesi successivi, "l'ansia e lo stress di Genaro non sono migliorate" tanto da spingerla a partecipare a una terapia di gruppo con Olivia Wilde e Jason Sudeikis per via della sua posizione nella famiglia.

Alla fine la babysitter sarebbe stata licenziata e allontanata dalla dimora di Sudeikis, il che l'ha spinta a presentare una denuncia per discriminazione al Dipartimento per i diritti civili dello Stato della California, con una richiesta di risarcimento danni per licenziamento illegittimo, mancato guadagno e retribuzione differita.