Olivia Wilde protagonista di I Want Your Sex, primo film di Gregg Araki in dieci anni

Olivia Wilde si autoproclama musa del sesso in un torbido viaggio nel nuovo film del regista indie di culto Gregg Araki.

Gregg Araki dirigerà Olivia Wilde nel suo prossimo film, il provocatorio thriller a sfondo sessuale I Want Your Sex, pellicola scritta da Araki con Karley Sciortino che esplora il desiderio, il dominio e la fantasia.

Al centro della storia troviamo il giovane Elliot, che ottiene un lavoro entusiasmante quando la famosa artista, icona e provocatrice Erika Tracy (Olivia Wilde) lo sceglie per diventare la sua musa sessuale. Ma Elliot si ritrova ben presto in una situazione fuori controllo mentre Erika lo trascina in un mondo di sesso, ossessione, potere, tradimento e omicidio.

Olivia Wilde non ha paura del sesso nel nuovo provocatorio lungometraggio di Gregg Araki

Chi ha paura del sesso?

Gregg Araki, regista indipendente di culto è noto per Mysterious Skin", con Joseph Gordon-Levitt ed Elisabeth Shue, che gli è valso una nomination come miglior regista ai Film Independent Spirit Awards. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha partecipato al concorso internazionale, ed è stato proiettato ai festival di Toronto e Sundance. Tra le sue opere anche _White Bird, Kaboom e Smiley Face.

Di recente Olivia Wilde ha interpretato e diretto Don't Worry Darling, che ha debuttato al Festival del cinema di Venezia nel 2022 e ha incassato quasi 100 milioni di dollari al botteghino mondiale. I suoi crediti come attrice includono Her di Spike Jonze, Babylon di Damien Chazelle, Rush di Ron Howard, Cowboys & Aliens di Jon Favreau e la popolare serie medica House. Tra i suoi prossimi progetti la regia di Avengelyne, adattamento dei popolari fumetti, e la commedia natalizia Naughty, entrambi i progetti saranno prodotti dalla LuckyChap di Margot Robbie.