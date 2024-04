Margot Robbie produrrà il film tratto dal fumetto Avengelyne, Olivia Wilde alla regia

Avengelyne, il fumetto degli anni '90 creato da Rob Liefeld, verrà adattato in un film diretto da Olivia Wilde e nel team dei produttori ci sarà Margot Robbie tramite la sua LuckyChap.

L'opera originale era co-creata da Cathy Christian e nel 2013 la storia sembrava destinata ad approdare sul grande schermo nel 2013.

I primi dettagli del progetto

Tra le pagine di Avengelyne si racconta la storia di un angelo in esilio che non può più rientrare in paradiso e usa i suoi poteri per lottare contro le forze dell'oscurità sulla Terra.

L'adattamento sarà firmato da Simon Kinberg, autore e produttore di progetti come X-Men, Sherlock Holmes e Omicidio sull'Orient Express.

Il team della produzione comprende Margot Robbie, Tom Ackerley e Josie McNamara.

Olivia Wilde, che ha recentemente diretto Don't Worry Darling, sarà impegnata alla regia e ha già collaborato con la LuckyChap in occasione di Naughty, film che la vedrà impegnata prossimamente e basato su uno script firmato da Jimmy Warden (Cocainorso). La star di Barbie non sembra sia coinvolta anche come protagonista, ma proporrà il progetto ad alcune piattaforme di streaming e studios nelle prossime settimane.

Il fumetto Avengelyne, nel 2013, sembrava destinato a diventare un film grazie alla collaborazione con Gina Carano. Tre anni dopo i diritti sono stati acquisiti dalla Paramount Pictures, che voleva affidare ad Akiva Goldsman il compito di occuparsi della regia.