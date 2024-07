Olivia Wilde: il suo nuovo film parlerà "della Generazione Z che non fa più sesso"

L'icona del New Queer Cinema degli anni Novanta Gregg Araki non ha più diretto un film dal 2014, anno in cui uscì White Bird in a Blizzard con Eva Green. Da allora ha fatto la fine di tanti registi indie, applicando la propria personalità agli show televisivi. Nel caso di Araki, ciò ha incluso la regia di episodi di Dahmer e American Gigolo.

L'iconoclasta regista della California del Sud - noto per The Doom Generation e Mysterious Skin e celebrato per le sue storie elegantemente rivolte alle pulsioni sessuali giovanili che stanno per sbocciare - ha anche scritto e diretto la serie del 2019 Now Apocalypse. Ora sta collaborando con Karley Sciortino, co-sceneggiatrice della serie Starz su sesso e alieni a Los Angeles, per un nuovo film intitolato I Want Your Sex.

Il nuovo film con protagonista Olivia Wilde parlerà di un argomento molto attuale, ovvero della Generazione Z e della sua scarsa propensione ad aver rapporti sessuali.

Araki ha rivelato il progetto all'inizio di maggio ed è stato realizzato dalla Black Bear, la società di produzione che ha recentemente contribuito al dramma carcerario Sing Sing. I Want Your Sex è interpretato da Olivia Wilde, al suo primo ruolo importante dopo la regia di Don't Worry Darling. L'attrice interpreta l'artista Erika Tracy, che sceglie un giovane protetto come musa sessuale; Erika lo condurrà "in un viaggio più profondo di quanto lui abbia mai potuto immaginare, in un mondo di sesso, ossessione, potere, tradimento e omicidio", secondo la sinossi ufficiale.

"La gente mi chiede sempre: 'Stai facendo un nuovo film?' e io rispondo: 'Spero di fare un nuovo film!'. Non ci credo mai, però, finché non sono sul set a realizzarlo", ha dichiarato Araki in una recente intervista a IndieWire quando gli è stato chiesto del progetto.

"È una commedia, ma è comunque un mio film", ha continuato Araki. "Si tratta di un film sulla generazione Z e ha un po' del vecchio film Secretary, un altro 'vecchio film indie' degli anni '90", ha aggiunto. Il cult Secretary, presentato nel 2002, vedeva protagonista Maggie Gyllenhaal nei panni della "M" in una relazione sadomaso con un avvocato di grido, interpretato da James Spader.

Ma il film di Araki ha anche un punto di vista più personale. "Una cosa che colpisce parlando degli anni '90 e dei giorni nostri è che la generazione attuale non fa sesso", ha spiegato il regista. E in effetti, secondo alcuni studi, il celibato è in aumento tra la generazione Z, frustrata dalla cultura dell'hookup e in risposta ai cambiamenti culturali sul consenso. Secondo gli studi, c'è quasi una richiesta da parte degli spettatori più giovani di vedere meno sesso sullo schermo.

"L'ho trovato davvero scioccante e strano. Ripensando alla mia vita, il sesso, la sessualità e l'identità sessuale sono stati fondamentali per tutto il mio essere, la mia vita e il mio sviluppo come persona, ed è per questo che i miei film tendono sempre a concentrarsi su questi aspetti", ha aggiunto Araki. "Olivia interpreta un'artista e nel film dice cose che ho già detto nelle interviste su come il sesso e la sessualità siano ciò che ci rende umani. Sono una parte così importante della crescita e del capire chi sei, quindi questo fa parte del film, l'importanza della sessualità e la Gen Z e il fatto che non fa sesso".