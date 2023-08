Olivia Wilde ghiotta di taralli pugliesi e balli in piazza

Olivia Wilde in vacanza in Puglia ha rivelato di essere dipendente dai taralli pugliesi e scatenata nei balli di piazza.

Olivia Wilde è l'ennesima star di Hollywood che sceglie di trascorrere le sue vacanze nel Bel Paese, ma a differenza dai colleghi Robert De Niro, Andrew Garfield e Keanu Reeves che hanno optato per la Campania, la regista di Don't Worry Darling ha scelto la Puglia, più precisamente Cisternino. Lì ha fatto incetta di taralli e di balli in piazza, come si vede dalle stories pubblicate su Instagram dall'attrice.

Nel primo video di ieri si vede l'attrice di The O.C. mentre mangia dei taralli e scherza su quanto siano buoni: "Cosa sono questi? Non riesco a smettere di mangiarli, ne sono dipendente", confessa. In altre stories Olivia Wilde si scatena ballando in una piazzetta con il dj set di Radio Deejay essendo riconosciuta da pochi. Poi alcune foto sul web con alcuni fan e selfie mentre si gode il sole in spiaggia.

Di seguito le stories e le foto con Olivia Wilde in Italia:

Dopo il recente Don't Worry Darling che l'ha vista in veste sia di attrice che di regista il prossimo progetto sarà una serie tv tratta dai romanzi best-seller di Jennifer Egan, che la vedranno sia come regista e anche produttrice esecutiva. Si tratta della prima serie televisiva in assoluto diretta dalla Wilde. Inoltre voci di corridoio parlano di un progetto dell'attrice per la Marvel che riguarda Spider-Woman, anche se l'attrice ha dichiarato di non potere dire ancora niente al riguardo.