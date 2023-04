Olivia Wilde dirigerà una nuova serie per A24 tratta dai romanzi di Jennifer Egan

Secondo quanto riportato da Deadline, Olivia Wilde dirigerà un nuovo adattamento seriale dei romanzi best-seller di Jennifer Egan "A Visit from the Goon Squad" e il suo sequel "The Candy House".

A24 ha infatti opzionato i diritti dei libri e ha scelto Olivia Wilde come regista. La Wilde sarà anche produttrice esecutiva insieme a Jennifer Fox.

A Visit from the Goon Squad ha vinto il Premio Pulitzer nel 2011 ed è un insieme di 13 storie che riguardano una vasta gamma di personaggi tutti legati a Bennie Salazar, dirigente di una casa discografica, e alla sua assistente, Sasha. Il suo bestseller del 2022, The Candy House, riprende alcuni dei personaggi e la loro progenie.

Si tratterà della prima serie televisiva diretta dalla Wilde, mentre non è una novità per A24 che è reduce proprio in questi giorni dal successo di Lo Scontro su Netflix.

Recentemente Wilde ha diretto, interpretato e prodotto Don't Worry Darling, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia e ha aperto al primo posto al botteghino statunitense, guadagnando quasi 90 milioni di dollari in tutto il mondo. È stato il terzo film con il maggior incasso di una regista donna nel 2022. Il suo film d'esordio del 2019, La rivincita delle sfigate, ha ottenuto un Independent Spirit Award per la migliore opera prima, un GLAAD Media Award per il miglior film, una nomination al Writers Guild Award per la migliore sceneggiatura originale e una nomination ai Golden Globe per l'attrice protagonista Beanie Feldstein, oltre a molti altri riconoscimenti.

La Wilde è ancora collegata alla regia di un film su Spider-Woman prodotto dalla Sony e dovrebbe anche dirigere una buddy comedy natalizia per la Universal.