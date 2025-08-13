Robin Wright e Olivia Cooke una contro l'altra nel trailer ad alta tensione della serie The Girlfriend

Il 10 settembre arriverà sugli schermi di Prime Video la serie The Girlfriend, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video dell'adattamento, in sei episodi, del romanzo scritto da Michelle Frances si vedono le protagoniste Robin Wright e Olivia Cooke mentre si scontrano causando una tensione psicologica molto alta.

Cosa racconterà la serie The Girlfriend

The Girlfriend racconterà la storia di Laura (Robin Wright), una donna che sembra avere tutto nella vita: una sfavillante carriera, un marito amorevole e un figlio che adora, Daniel. La sua vita perfetta sembra andare in pezzi quando Daniel porta a casa Cherry (Olivia Cooke), la sua fidanzata. Laura si convince che Cherry stia nascondendo qualcosa e voglia solo compiere un'astuta scalata sociale, iniziando a indagare sulla giovane.

Tra le due donne inizia quindi uno scontro psicologico ad alta tensione che riserverà non poche sorprese.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato lo show

Nel cast della serie The Girlfriend, oltre alle star di House of Cards e House of the Dragon, ci sono anche Laurie Davidson nei panni di Daniel, Waleed Zuaiter nel ruolo di Howard, Tayna Moodie che sarà Isabella, Shalom Brune-Franklin che sarà Brigitte, Karen Henthorn nei panni di Tracey, Anna Chancellor nel ruolo di Lilith, Leo Suter che sarà Nicholas, e Francesca Corney che interpreta Millie.

Tra i produttori ci saranno Imaginarium Productions, Amazon MGM Studios, Jonathan Cavendish e Caroline Norris. Robin Wright farà parte del team dei produttori oltre a essere la protagonista delle puntate.

La sceneggiatura è firmata da Naomi Sheldon e Gabbie Asher, che hanno collaborato con un team di autori composti da Polly Cavendish, Helen Kingston, Marek Horn, Ava Wong Davies, Isis Davis, Smita Bhide, e Matt Evans.