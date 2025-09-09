Olivia Cooke: "Se le attrici pongono dei limiti nelle scene di sesso vengono ancora criticate"

La star di House of the Dragon, in una nuova intervista, ha spiegato che le donne subiscono ancora delle conseguenze se fanno delle richieste sul set.

Olivia Cooke, protagonista della serie House of the Dragon, ha parlato apertamente delle reazioni negative affrontate dalle attrici che pongono dei limiti sul set durante la realizzazione delle scene di sesso.

L'attrice, rispondendo alle domande di The i Paper, ha spiegato che le donne devono ancora affrontare delle conseguenze se decidono di esprimere la propria opinione.

I commenti di Olivia Cooke sulle scene di sesso

L'attrice, parlando dei ciak nei momenti di intimità, ha spiegato che gli interpreti si ritrovano in situazioni 'davvero precarie, in cui sono molto vulnerabili'.

Olivia Cooke ha aggiunto: "L'imbarazzo viene amplificato per chi sta iniziando questa carriera e non riesce a dire apertamente che non è a proprio agio. E per quanto riguarda le donne, che spesso vengono etichettate come 'difficili' o come 'stronze' per aver parlato, un buon coordinatore di intimità potrà notare l'esitazione e diventare la tua voce".

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

L'interprete di Alicent nella serie House of the Dragon ha spiegato che certe scene sono necessarie in progetti specifici perché 'mostrare intimità, passione, è una parte integrale del riflettere l'esperienza umana'. Girare quei momenti, tuttavia, potrebbe essere particolarmente impegnativo se non si lavora nel modo giusto: "Può sembrare come se ti privassero di una parte di te stessa".

Olivia, accennando al lavoro dei coordinatori di intimità, ha sottolineato: "Mi sembra incredibile pensare che, prima che esistessero, la gente doveva semplicemente arrangiarsi in quelle scene".

Il ritorno di House of the Dragon

Nella terza stagione di House of the Dragon si continuerà a mostrare lo scontro tra Alicent e Rhaenyra, interpretate da Cooke ed Emma D'Arcy. Negli episodi, che potranno contare anche sul ritorno di Matt Smith, proseguirà la narrazione riguardante la Danza dei Draghi, il sanguinoso scontro tra famiglie per ottenere il potere tra le fila dei Targaryen.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno invece James Norton nella parte di Ormund Hightower, il cugino di Alicent (Olivia Cooke), mentre Tommy Flanagan e Dan Fogler saranno rispettivamente Lord Roderick Dustin e Sir Torrhen Manderly.