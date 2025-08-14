Oliver Stone torna alla regia dopo 10 anni: Benicio Del Toro star di un nuovo progetto girato in Italia

Stanco di starsene lontano dal cinema narrativo, Oliver Stone ha annunciato il suo nuovo ambizioso progetto, che verrà girato in Italia e Thailandia e vedrà protagonista la star Benicio Del Toro.

Per anni Stone ha lasciato intendere di stare lavorando a "un altro film narrativo ambizioso", ma di avere difficoltà a ottenere i finanziamenti per colpa del suo documentario del 2017 su Vladimir Putin, che lo ha fatto finire in una sorta di lista nera di Hollywood.

I fondi in questione, però, adesso Stone li avrebbe trovati in Europa ed è pronto a partire con le riprese della nuova pellicola, che sarà intitolata White Lies e vedrà Benicio del Toro come protagonista, nome che sarebbe stato determinante per l'arrivo dei tanti agognati finanziamenti.

Scritto e diretto da Stone, White Lies verrà girato in Thailandia e in Italia entro la fine dell'autunno, le riprese dureranno quattro mesi.

Benicio del Toro in azione

Che cosa sappiamo del nuovo film di Oliver Stone

Secondo quanto anticipato da Deadline, la storia di White Lies abbraccia tre generazioni. Benicio Del Toro interpreta il figlio di genitori divorziati che, una volta adulto, ripete gli errori dei genitori nel suo matrimonio e con il figlio. Sentendosi intrappolato, intraprende una ricerca di libertà piena di desiderio, solo per ritrovarsi ancora più alla deriva. Il suo percorso cambia quando incontra una donna la cui vita è l'opposto della sua, dando inizio a un viaggio di riscoperta.

Questa, per Oliver Stone e Benicio Del Toro, è la seconda collaborazione dopo Savages, thriller poliziesco di Stone del 2012. L'ultima regia fictional, per il cineasta, è Snowden, biopic sull'informatico noto per aver svelato al pubblico dettagli di diversi programmi top secret di sorveglianza di massa del governo statunitense e di quello britannico che ha riparato in Russia prendendo la cittadinanza russa. Per saperne di più potete approfondire leggendo la nostra recensione di Snowden.