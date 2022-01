C'era una volta in America, quando Nanni Moretti demolì il film: "Noioso e volgare"

Nel 2008, Nanni Moretti ha demolito C'era una volta in America nel suo FilmQuiz, cortometraggio in cui il regista ha sfidato i cinefili a indovinare ben 40 film.

Nel 2008, Nanni Moretti ha scritto, diretto e interpretato FilmQuiz, un corto in cui il regista ha sfidato i cinefili a indovinare ben 40 film. Tra gli indizi forniti, Moretti si è scagliato contro C'era una volta in America, il film di Sergio Leone uscito nel 1984.

Relativamente a C'era una volta in America di Sergio Leone, Nanni Moretti ha dichiarato: "Questo film spero che non lo indovini nessuno perché sennò rischio grosso. Non mi piace, noioso. Bisognerebbe tornare a concetti elementari. Questo film è noioso, è volgare, è misogino, è lento, è lungo, è violento".

FilmQuiz risale al 2008 ed è attualmente disponibile sul sito ufficiale di SacherFilm al seguente link. Nel corso di questo gioco a indovinelli per stimolare la memoria dei cinefili, Nanni Moretti ha parlato di ben 40 film attraverso altrettanti indizi. Il regista ha rievocato ricordi, aneddoti ed emozioni legate alle proiezioni che più lo hanno colpito dagli anni Settanta ai Novanta.

Oltre a C'era una volta in America, tra i film che hanno trovato posto nello speciale quiz di Nanni Moretti si annoverano Roma città aperta, Tornando a casa, Effetto notte, Velluto blu, The Elephant Man, C'era una volta in America, Paz!, Tutto su mia madre, Notting Hill e Monsoon Wedding.