Olga Kurylenko positiva al test per il Coronavirus, invita i fan a "prendere sul serio il virus!"

L'ex Bond Girl Olga Kurylenko è risultata positiva al test per il Coronavirus. L'attrice ucraina lo ha rivelato su Instagram rivolgendo un messaggio e un monito ai suoi 567.000 follower su Instagram.

"Chiusa in casa dopo essere stata testata positiva al Coronavirus. Sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i sintomi principali. Prendetevi cura di voi e prendere questa cosa sul serio!" scrive Olga Kurylenko, risultata positiva al Coronavirus come la star Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, che si trovano in isolamento in Australia dove Hanks si stava preparando a recitare nel biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley.

Al momento Olga Kurylenko non era impegnata su alcun set perciò è possibile che la sua positività non abbia creato conseguenze tra i colleghi dell'ambiente. Presto vedremo l'attrice a fianco di Claes Bang e Brian Cox nel thriller indie The Bay of Silence.

