Carla Bruni: "Non abbiamo paura del Coronavirus" il video delle polemiche

L'attrice e modella Carla Bruni è apparsa in un video in cui scherza sul Coronavirus e finge un attacco di tosse: immagini che hanno sollevato numerose polemiche.

Carla Bruni è stata ripresa in un discusso video che ha fatto il giro dei social circa due settimane fa, in occasione della fashion week parigina. L'ex supermodella ha avuto una uscita infelice a proposito del Coronavirus: "Non abbiamo paura del Coronavirus", afferma scherzando , e conclude il tutto con un simulato attacco di tosse.

A giudicare dal video, girato dalla tv RMC e poi finito online, la Bruni sembra aver perso un'ottima occasione per evitare un'uscita infelice; la vediamo mentre scherza con amici ben noti nel mondo dell'alta moda (come Sidney Toledano, presidente del gruppo Louis Vuitton), ironizzando con leggerezza sull'emergenza Coronavirus: "Perché noi siamo la vecchia generazione! Non abbiamo paura di niente, non siamo femministe, non abbiamo paura del Coronavirus. Nada."

Andando oltre il discutibile nesso causale che legherebbe le tre affermazioni, possiamo solo ipotizzare che al tempo delle riprese la percezione del fenomeno Coronavirus in Francia non fosse ancora così evidente come lo è oggi.

Verso la fine del video la modella ha poi iniziato a far finta di tossire, dando vita a un siparietto che alla luce dell'attuale situazione internazionale ha ben poco di divertente. Il filmato ha fatto il giro dei social francesi (e non), sollevando numerose e prevedibili proteste.