Oldboy: Lionsgate e Park Chan-wook al lavoro sulla serie TV tratta dal film cult

Il regista e co-sceneggiatore di Oldboy Park Chan-wook sta collaborando con Lionsgate Television per sviluppare il primo adattamento seriale in lingua inglese dell'acclamato film. Il regista coreano produrrà la serie insieme al suo partner produttore Syd Lim.

"Park è uno dei narratori più visionari della nostra generazione e siamo entusiasti di collaborare con lui per portare il suo capolavoro cinematografico sul piccolo schermo", ha dichiarato Scott Herbst, vicepresidente esecutivo di Lionsgate TV e responsabile dello sviluppo delle sceneggiature. "Questo adattamento seriale di 'Oldboy' sarà caratterizzato dalla cruda potenza emotiva, dalle iconiche scene di combattimento e dallo stile viscerale che hanno reso il film un classico".

Il regista stesso ha elogiato lo studio per aver condiviso la sua visione dello show: "Lionsgate Television condivide la mia visione creativa per portare 'Oldboy' nel mondo della televisione", ha detto Park. "Non vedo l'ora di lavorare con uno studio il cui marchio è sinonimo di una narrazione audace, originale e capace di rischiare".

Choi Min-Sik in una immagine di Old Boy

Old Boy ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui quello di essere stato il primo film sudcoreano a vincere il Grand Prix a Cannes nel 2004. L'anno scorso, il film è stato riproposto per celebrare il suo 20° anniversario, entrando nella Top 10 al box office nella sua settimana di apertura.

Adattato dall'omonimo manga giapponese, il film segue un uomo che viene liberato dalla prigionia dopo 15 anni, solo per scoprire di dover trovare il suo rapitore in cinque giorni. Il film fa parte della "Trilogia della Vendetta" di Park, che comprende anche Mr. Vendetta - Sympathy for Mr. Vengeance e Lady Vendetta.

Oldboy: il regista Park Chan-wook sulla carneficina in corridoio: "È una metafora dell'esistenza"

Park ha recentemente prodotto e diretto la serie limitata della HBO Il simpatizzante, appena presentata in anteprima e con protagonista Robert Downey Jr. in più ruoli. Tra gli altri crediti, Park ha diretto The Handmaiden, Decision to Leave, per il quale ha vinto il premio per la miglior regia a Cannes, Stoker e Thirst, oltre ad aver prodotto il film e la serie televisiva Snowpiercer.