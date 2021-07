Oldboy, in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra del film di Park Chan-Wook

Oldboy è disponibile dal 15 luglio in un'imperdibile Limited Edition 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray ricca di contenuti speciali grazie a Midnight Classics e Lucky Red: ecco in esclusiva una clip presente nei contenuti extra del film di Park Chan-Wook

Oldboy, il film di Park Chan-Wook di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip inserita nei contenuti extra della versione homevideo, è disponibile dal 15 luglio 2021, grazie a Midnight Classics e Lucky Red, in un'imperdibile Limited Edition 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray ricca di contenuti speciali.

La clip 'Documentario Old Days', che potete vedere sopra, è in lingua originale e sottotitolata in italiano ed è divisa in due parti: nella prima la crew del film ricorda gli sguardi e i sospiri del regista durante la realizzazione del film "non era il lavoro ad essere difficile, ma girare tutta la notte. Lottare contro il sonno", confessa uno di loro. La seconda parte è dedicata al making of delle riprese dello spezzone del polpo.

Protagonista di Oldboy è Oh Dae-su, l'uomo viene rapito e rinchiuso in una prigione privata, senza motivo apparente e senza sapere per quanto tempo vi rimarrà. Dopo quindici anni viene rilasciato e ha un unico desiderio: vendicarsi. Ma deve scoprire chi lo ha rapito e perché. Mido lo aiuterà a risolvere il mistero ma la scoperta della verità sarà per lui solo l'inizio del suo incubo più atroce.

Old Boy, diretto da Park Chan-Wook e interpretato da Choi Min-sik e Yu Ji-tae, ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes 2004 ed è il secondo capitolo della "Trilogia della vendetta", iniziata con Sympathy for Mr. Vengeange e che si conclude con Lady Vendetta.

Oldboy è tratto da un manga giapponese, creato nel 1997 da Tsuchiya Garon e disegnato da Minegishi Nobuaki e pubblicato a capitoli sulla rivista Manga Action di Futabasha tra il 1996 e il 1998. Il regista, Park Chan-Wook, ha portato la storia dal Giappone alla Corea, trasformandola da un fumetto di otto volumi a un film di quasi due ore, rimanendo molto fedele allo spirito del manga, con un tocco del tutto personale.

La Limited Edition in 4K Ultra HD + 2 Blu-ray, oltre ad un booklet di 24 pagine con approfondimenti sul film e ad una card da collezione, include 9 ore di contenuti extra, tra cui:

Commento audio del regista con sottotitoli italiani

Commento audio del regista e del direttore della fotografia con sottotitoli inglesi

Commento audio del regista e degli attori con sottotitoli inglesi

Documentario OLD DAYS con sottotitoli italiani

Trailer italiano

Trailer originale

Making of con sottotitoli italiani

Flashback

Gli effetti digitali

Scenografie

I ricordi del cast

Le musiche

I provini

Prima lettura del copione

Location

Sopralluoghi

Preparazione fisica

Interviste con sottotitoli italiani

Intervista esclusiva Tartan

Park Chan-Woo

Tsuchiya Garon

Choi Min-Sik

Yoo Ji-Tae

Kang Hye-Jung

Yoon Jin-Seo Yoon

Chi Dae-Han

Kim Byoung-Ok

Oh Dal-Soo

Oh Kwang-Rok

Lee Seung-Shin

Scene eliminate con commento opzionale del regista con sottotitoli italiani

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes con sottotitoli italiani

Autobiografia di Old Boy - Diario di lavorazione con sottotitoli inglesi

Music video - Bring my love