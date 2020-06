Old Boy e le scena dei polpi: retroscena e polemiche

La celebre 'scena dei polpi' di Oldboy, girata da Park Chan-wook, regista della pellicola, in Corea del Sud, suscitò non poche polemiche all'estero.

In una scena di Old Boy gli attori mangiano quattro polpi vivi all'interno di un sushi bar: questa celebre sequenza ha suscitato moltissime polemiche all'estero. Mangiare polpi vivi in Corea è molto comune anche se di solito vengono prima tagliati e preparati con delle tecniche particolari.

Choi Min-Sik in una sequenza violenta di Old Boy

Quando il film ha vinto il Grand Prix a Cannes, Park Chan-wook, il regista di Old Boy ha ringraziato i produttori del film, specificando di essere molto grato della libertà che sono stati in grado di concedergli, gli attori , la troupe ed infine... i quattro polpi utilizzati nella scena del sushi bar.

Ji-tae Yu in una scena di Old Boy, del 2003

La pellicola è tratta dal manga omonimo di Nobuaki Minegishi e Garon Tsuchiya e fa parte della cosiddetta 'trilogia della vendetta' del regista, iniziata nel 2002 con Mr. Vendetta e conclusa nel 2005 con Lady Vendetta. Il film è stato girato principalmente in Corea del Sud, nelle città di Seul e Pusan, e Nuova Zelanda.

Old Boy è uscito in Corea del Sud il 21 novembre 2003 ed è arrivato in Italia il 6 maggio 2005. Il regista Quentin Tarantino, presidente della giuria del Festival di Cannes del 2004, si congratulò pubblicamente e privatamente con il regista, elogiando la trama e le scelte stilistiche di Old Boy, aggiungendo anche: "è il film che avrei voluto girare."