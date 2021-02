Old: il trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan vi farà perdere anni di vita

Il trailer di Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan, regala le prime inquietanti sequenze dell'atteso progetto in arrivo a luglio sugli schermi americani.

M. Night Shyamalan è tornato alla regia in occasione di Old e, durante il Super Bowl, è stato diffuso il primo trailer del progetto che porterà sugli schermi una storia da brivido che mostrerà dei personaggi alle prese con una situazione sorprendente e che li metterà alla prova fisicamente e, soprattutto, psicologicamente.

Nel video che potete vedere qui sopra si vedono infatti i protagonisti partire per godersi una vacanza in famiglia, ritrovandosi però di fronte a eventi sovrannaturali. In particolare, qualcosa farà invecchiare rapidamente i protagonisti, riducendo le loro vite ad una sola giornata.

M. Night Shyamalan ha diretto Old, in arrivo nelle sale americane il 23 luglio, e il progetto è ispirato alla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peters.

La storia adattata dal regista per il grande schermo racconta quello che accade a chi si imbatte in una spiaggia apparentemente idilliaca che nasconde invece un terribile segreto. Le persone che raggiungono la località da sogno invecchiano inspiegabilmente, avvicinandosi rapidamente a una possibile morte.

Il cast del lungometraggio comprende Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal e Ken Leung.