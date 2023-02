Oggi è un altro giorno: Serena Bortone ospita Michael Douglas e il cast di Mare Fuori 3

Oggi mercoledì 15 febbraio, alle 14,05 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone, dopo la settimana sanremese, è tornata alla normale programmazione. Anche oggi la puntata è ricca di ospiti, la conduttrice intervisterà in esclusiva per l'Italia Michael Douglas.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, esce oggi in Italia, qui trovate la nostra recensione del film. Nella nuova pellicola film Marvel, che apre una nuova fase dell'dell'MCU, tra i protagonisti ci sarà anche Michael Douglas, che Serena Bortone intervisterà in esclusiva per l'Italia.

Ant-Man 3, Kathryn Newton sarà la nuova Ant-Man dopo l'addio di Paul Rudd?

Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, ospite il cantante Will, 26esimo all'Ariston con il brano Stupido. Quindi sarà una la volta dell'attrice Nancy Brilli e del cast della serie Mare fuori.

Mare Fuori 3, trama, orario e cast della prima puntata, stasera in chiaro su Rai 2

Nella seconda parte del programma, gli aggiornamenti sulla politica e l'attualità: ospiti Elena Bonetti, Italia viva e vice presidente del Terzo Polo e Manlio Messina (vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia).