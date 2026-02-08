Michael Douglas: "Non sapevo che Wall Street fosse stato offerto prima a Warren Beatty e Richard Gere"

Il ruolo da protagonista in Wall Street di Oliver Stone ha cambiato la carriera di Michael Douglas ma la star ha confessato di aver saputo soltanto in seguito che il suo ruolo era stato offerto ad altre due star prima che la scelta ricadesse su di lui.

All'epoca, Douglas era alla ricerca di un personaggio impegnativo e ricco di sfumature e per questo motivo si sentì onorato di essere stato scelto per interpretare Gordon Gekko in Wall Street. Tuttavia, due star prima di lui avevano rifiutato la parte.

Michael Douglas non era la prima scelta di Wall Street

Michael Douglas ne ha parlato prima di una proiezione speciale del film a New York: "Devo dire che ne stavamo parlando poco fa, mentre facevamo un po' di preparazione per questo incontro, dato che non rivedo il film per intero da circa 40 anni..." ha confessato.

Michael Douglas in una scena di Wall Street

"Ma ho letto recentemente un articolo che diceva che Oliver [Stone] si era rivolto prima a Warren Beatty, che rifiutò, e poi a Richard Gere, che rifiutò anche lui. Non ne sapevo nulla, perché ti piace sempre pensare di essere stato tu la prima scelta".

La scelta di Michael Douglas per Wall Street

Michael Douglas ha anche spiegato perché, secondo lui, Stone lo scelse alla fine per il ruolo di Gekko, citando il suo background come produttore e la familiarità con New York: "Immagino che, quando Oliver è stato interrogato sulla scelta, stesse cercando un attore con una certa competenza nel mondo degli affari e io ero anche produttore e che sono cresciuto a New York, ho frequentato la Allen-Stevenson School e poi scuole preparatorie" ha spiegato.

"Quindi avevo familiarità con la East Coast e con quel tipo di vita. Avevo amici conosciuti fin dai primi anni di scuola che lavoravano a Wall Street, perciò non ne avevo una conoscenza diretta e profonda, ma ne capivo lo stile di vita. Credo sia per questo che mi abbia scelto" ha raccontato.