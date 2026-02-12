Michael Douglas annuncia il memoir: "È tempo di raccontare la mia vera storia"

La star di Basic Instinct e Attrazione fatale ha deciso di scrivere un libro per ripercorrere la propria lunga carriera nel mondo del cinema e non solo.

Michael Douglas, attraverso il proprio account Instagram, ha annunciato di aver scritto un libro di memorie che lui stesso ha definito 'crudo e trasversale alla carriera'. L'attore ha svelato di aver lavorato al memoir insieme al giornalista Mike Fleming Jr.

Premio Oscar, attore e produttore, Michael Douglas è uno dei divi più famosi di Hollywood e la sua carriera ha attraversato parecchie fasi importanti, soprattutto sul grande schermo, in film come Wall Street e Basic Instinct.

La vita privata e la carriera di Michael Douglas tra successi, dipendenze e malattia

"C'è molto da raccontare, prima che me ne dimentichi, ma sto ricordando parecchio" ha dichiarato sui social "Quindi, spero che tutti possano apprezzarlo e che vi dia un piccolo sguardo su ciò che ho fatto negli ultimi 80 anni e oltre". Il libro, ancora senza titolo, sarà pubblicato da Grand Central Publishing ad ottobre.

Michael Douglas in Il metodo Kominsky

In una dichiarazione separata, Michael Douglas ha promesso ai fan che non si tirerà indietro nei dettagli: "Dopo che me lo hanno chiesto per molti anni, ho finalmente deciso che è arrivato il momento di raccontare la mia storia alle mie condizioni" ha continuato la star "Non la raccolta dei momenti migliori, non la versione plasmata dai titoli dei giornali o dai numeri del botteghino, ma quella reale. Ho vissuto una vita che si è svolta in pubblico pur restando profondamente privata allo stesso tempo, e c'è una differenza. Questo riguarda da dove vengo, contro cosa ho lottato e cosa ho scelto per me stesso. La fama può offuscare la verità; questo è il mio tentativo di riportarla a fuoco".

Dall'infanzia con Kirk Douglas al matrimonio con Catherine Zeta-Jones: cosa racconterà nel memoir

Attraverso la diffusione di un comunicato stampa, la casa editrice Grand Central Publishing ha sottolineato che il libro racconterà l'infanzia di Douglas da primogenito di Kirk Douglas e Diana Dill.

Il memoir esplorerà anche le sue interpretazioni in alcuni dei suoi film di maggior successo, tra cui All'inseguimento della pietra verde, Attrazione fatale, Wall Street e Basic Instinct, così come la sua lotta contro la dipendenza da alcol e droghe nei primi anni '90 e la battaglia contro il cancro alla lingua nel 2010.

Inoltre, Michael Douglas approfondirà il suo primo matrimonio con Diandra Luker, con cui ha un figlio, Cameron Douglas, e il secondo matrimonio con l'attrice Catherine Zeta-Jones, con la quale è genitore di Dylan e Carys.