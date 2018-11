Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 14 novembre 2018

Marica Lancellotti

Cosa propone il palinsesto di oggi e stasera in tv? Ottimi film, a cominciare dalla commedia cult Animal House, passando Espiazione, fino all'appuntamento notturno con il maestro del brivido Dario Argento. Nostalgia di Gal Gadot e della sua bellissima Wonder Woman? La ritroverete in seconda serata su Premium Cinema. L'appuntamento irrinunciabile, però, è nella prima serata di Rai Due con il ritorno de L'ispettore Coliandro.

Animal House - ore 11.03, Premium Cinema Comedy

Animal House, in onda alle 11.03 su Premium Cinema Comedy, ci porta dritti dritti in un club studentesco di un college americano, i cui membri si divertono facendo scherzi goliardici, giocando con le ragazze e organizzando mega-feste... Diventato un classico della commedia, il film di John Landis, alla sua uscita nel 1978, si divertì a sfidare le regole del genere e del buon gusto, trovando un "portavoce" ideale in John Belushi.

Platoon - ore 13.20, Sky Cinema Hits

Platoon, in onda alle 13.20 su Sky Cinema Hits, è il raconto personale di Oliver Stone sulla sua permanenza in Vietnam. Un giovane, Chris, parte come volontario per la guerra del Vietnam, ma il suo idealismo si dovrà presto scontrare con gli orrori di quel conflitto, gli uomini trasformati in macchine da guerra e con il cinismo di molti ufficiali. Sono pochi i film che hanno saputo raccontare gli orrori del conflitto in Vietnam in maniera tanto sincera e viscerale. Quattro Oscar e una pioggia di altri premi tutti meritati.

The Lego Movie - ore 19.21, Premium Cinema

Th Lego Movie, in onda alle 19.21 su Premium Cinema, è la storia di Emmet, ordinario personaggio del mondo LEGO, che viene scambiato per un essere dai poteri straordinari. Emmett viene così trascinato in un'incredibile avventura nel tentativo di fermare un tiranno sanguinario, un viaggio che lo vedrà privo di speranza e decisamente impreparato. Magia dei registi Phil Lord e Chris Miller che, nonostante un sogetto che non faceva ben sperare, riescono a trasformare il film in qualcosa di magico non perdendo mai di vista ciò che i giocattoli Lego hanno rappresentato per generazioni di bambini: la possibilità di essere creativi con poco.

Will Hunting - Genio ribelle - ore 21.00, Sky Cinema Cult

Will Hunting, in onda stasera alle 21.00 su Sky Cinema Cult, é un ragazzo orfano dedito a piccoli furti ma con grandi capacità per la matematica. Queste doti, vengono notate da un professore universitario che mandandolo da un suo amico psichiatra cerca di aiutarlo a toglierlo dalla strada. Scritto a quattro mani dagli amici Matt Damon e Ben Affleck, diventa un ottimo ritratto di vita (anche) grazie alla solida regia di Gus Van Sant.

Il discorso del re - ore 21.00, Iris

Il discorso del re, in onda stasera alle 21.00 su Iris, è ispirato alla vita di re Giorgio VI, a partire dalla sua incoronazione, vissuta con riluttanza, a sovrano d'Inghilterra. Minato da una grave forma di balbuzie e considerato inadatto a essere re, Giorgio VI, detto Bertie ha bisogno d'aiuto. La moglie Elisabetta gli presenta il bizzarro logopedista Lionel Logue. Il regista Tom Hooper scava nelle pieghe della storia per costruire il suo romanzo con estrema perizia. Purtroppo non basta per farne un gran film, nonostante dei premi esagerati (ben 4 Oscar) e due interpreti, Colin Firth e Geoffrey Rush, in stato di grazia.

Chi l'ha visto? - ore 21.15, Rai Tre

Condotto da Federica Sciarelli, regia di Simonetta Morresi lo storico programma di RaiTre si propone di ritrovare le persone scomparse e risolvere vicende di cronaca, dalle più recenti a quelle tuttora irrisolte.

Kong: Skull Island - ore 21.15, Premium Cinema

Kong: Skull Island, in onda alle 21.15 su Premium Cinema, è reboot della saga di King Kong, nonché secondo film della serie MonsterVerse. Una spedizione di scienziati si reca in una sperduta isola del Pacifico, che però si scoprirà essere abitata da King Kong... Il regista Jordan Vogt-Roberts punta tutto sulla spettacolarità, forse è anche per questo che i due protagonisti, Tom Hiddleston e Brie Larson, appaiono del tutto sprecati.

Argo - ore 21.15, Premium Cinema Emotion

Ispirato a una storia vera, Argo, in onda alle 21.15 su Premium Cinema Emotion, racconta di un'improbabile missione compiuta nel '79 dalla CIA e dal governo canadese per contrastare l'occupazione dell'ambasciata americana da parte di un gruppo di rivoluzionari iraniani. Il piano infatti, fu quello di portare in salvo sei importanti diplomatici statunitensi che dovettero fingersi attori di un fantomatico film chiamato "Argo". Terzo lungometraggio per l'attore/regista Ben Affleck, che lavora con l'ambizione dei grandi thriller politici di una volta. E sembra riuscirci, anche se l'Oscar al miglior film sembra un tantino esagerato.

Espiazione - ore 21.15, Studio Universal

Tratto dal best seller omonimo di Ian McEwan, Espiazione, in onda alle 21.15 su Studio Universal, ha come protagonista la giovane Briony Tallis che a soli tredici anni ha già una forte passione per la letteratura. E questa passione la porterà a commettere un atto che distruggerà le speranze di sua sorella Cecilia e del suo giovane innamorato, Robbie, ingiustamente accusato di violenza sessuale. Nel corso della sua vita Briony cercherà di espiare la sua colpa scrivendo un romanzo per raccontare la verità sui fatti.

L'ispettore Coliandro 7 - ore 21.20, Rai Due

Giampaolo Morelli torna a vestire i panni dell'ispettore Coliandro, stasera alle 21.20 su Rai Due, per la stagione 7. Il primo dei nuovi episodi si intitola Yacuza e vede l'ispettore alle prese con una giovane donna di nome Kayo, testimone involontaria di un brutale omicidio. Spaventata e confusa la donna si rivolge a Coliandro che si innamora di lei. Ma non tutto va secondo i piani...La nuova stagione sarà composta da quattro puntate di 100 minuti ciascuna, ancora dirette dai Manetti Bros.

Il ponte delle spie - ore 21.25, Rai Uno

Da una sceneggiatura scritta dai fratelli Coen insieme a Matt Charman, Il ponte delle spie, in onda stasera alle 21.25 su Rai Uno, è tratto da una storia realmente accaduta: James Donovan Tom Hanks), un importante avvocato americano ingaggiato dalla CIA negli anni della Guerra Fredda, dovrà negoziare il rilascio di un pilota catturato dopo l'abbattimento di un aereo spia che stava sorvolando l'Unione Sovietica. Steven Spielberg dirige uno dei suoi film più classici, intriso di citazioni cinefile alle grandi pellicole degli anni '50 e '60. A dare quel tocco di ironia in più ci pensano i Coen.

Harry Potter e l'ordine della Fenice - ore 21.25, Italia 1

Harry Potter e l'ordine della Fenice, in onda stasera alle 21.25 su Italia 1, è il quinto film sul maghetto più famoso del mondo. Harry Potter è furioso con i suoi amici Ron e Hermione, oltre che con Albus Silente, perché lo stanno tenendo all'oscuro dei gravi fatti che stanno accadendo nel mondo magico mentre lui è obbligato a restare a Privet Drive con i Dursley... Il cambio di regia, da Mike Newell a David Yates si nota, soprattutto nelle scene degli scontri di magia, decisamente più spettacolari.

The Prestige - ore 23.19, Premium Cinema Energy

The Prestige, in onda alle 23.19 su Premium Cinema Energy, è il quinto film di Cristopher Nolan, ambientato nella Londra di fine Ottocento. Due illusionisti. Robert Angier e Alfred Borden sono grandi rivali. La loro competizione, all'inizio amichevole, si trasforma col tempo fino a renderli acerrimi nemici. Il vero prestigitore è ancora una volta il regista, che riesce a trasportare lo spettatore in un'altra epoca, in un'altra dimensione, dalla parte di entrambi i protagonisti proprio lì, in scena.

Wonder Woman - ore 23.23, Premium Cinema

Wonder Woman, in onda alle 23.23 su Premium Cinema, era in realtà Diana, principessa delle Amazzoni, addestrata a diventare una valente guerriera. Cresciuta su una remota isola paradisiaca, Diana entra in contatto con un pilota americano il cui aereo è precipitato sull'isola e scopre l'esistenza di un terribile conflitto che infiamma il mondo. La giovane decide, così, di lasciare la sua casa nella convinzione di poter porre fine alla Guerra Mondiale. Diana combatterà a fianco del pilota di cui si è innamorata scoprendo gli immensi poteri di cui è dotata e andrà incontro al proprio destino. Inizia da qui la mitologia di Wonder Woman, che però è ancora Diana Prince. Sceneggiatori e regista infatti mirano a ripulire l'immagine di superdonna data da Lynda Carter, riportando il personaggio alla sua originale purezza e ingenuità. Se ci riescono è anche merito di Gal Gadot.

Phenomena - ore 2.55, Rai Movie

Dal maestro del brivido Dario Argento arriva Phenomena, in onda stanotte alle 2.55 su Rai Movie. Jennifer (Jennifer Connely) una ragazzina americana con la straordinaria capacità di "comunicare" con gli insetti, si trova in un collegio di Zurigo per studiare. Ma tra le verdi e tranquille vallate, si aggira un pericoloso maniaco necrofilo che uccide le ragazzine e nasconde i loro corpi... Nel 2001 il film ha quasi avuto un sequel, annullato per problemi contrattuali.

