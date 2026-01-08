Odissea, Mia Goth: "È stata una delle esperienze più grandi della mia vita"

Mia Goth è una delle attrici più richieste a Hollywood negli ultimi anni e dopo il recente successo di Frankenstein di Guillermo del Toro è pronta a tornare sul grande schermo nel 2026 con Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan.

L'attrice sarà tra i protagonisti anche del prossimo film di Star Wars dal titolo Starfighter, diretto da Shawn Levy e nell'ultima intervista ha paragonato le due esperienze specificando quali sono le differenze sostanziali che ha riscontrato.

La più grande esperienza di Mia Goth è in Odissea

"È stata una delle esperienze più grandi della mia vita. Davvero. È stato profondo" ha dichiarato Goth su Odissea "Sono stata una grande fan del lavoro di [Christopher Nolan] per anni. E quindi avere quell'opportunità e poterlo osservare mentre dirigeva è stato incredibile".

Mia Goth con il cast di Frankenstein di Guillermo del Toro

La star di Pearl ha dichiarato di aver appreso molto lavorando al fianco di un cast incredibile e diretta da un regista del calibro di Nolan: "Ho imparato tantissimo da quell'esperienza. La fiducia che ripone negli attori è stata illuminante".

La differenza con Star Wars: Starfighter

Altrettanto importante, per motivi differenti, è stata l'esperienza nel nuovo film di Star Wars: "È stato incredibile. Credo sia stato il momento più divertente che abbia mai vissuto su un set cinematografico" ha confessato.

"Voglio dire, Shawn Levy è semplicemente elettrico. Quando lo incontri, non puoi fare a meno di percepire quell'energia. Ti contagia. E ha un modo di lavorare con la troupe, è così legato a tutti quelli che lo circondano, e ci siamo divertiti tantissimo. Penso che la gente amerà davvero il film". Mia Goth è famosa principalmente per aver partecipato alla trilogia slasher di grande successo creata, diretta e prodotta da Ti West in pochi anni, dal primo X: A Sexy Horror Story, fino al prequel Pearl e al sequel MaXXXine. Nei tre film, Mia Goth interpreta ben due personaggi, Pearl e Maxine, in diverse fasi della loro esistenza.