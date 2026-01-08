Odissea, Mia Goth: "È stata una delle esperienze più grandi della mia vita"

La star del nuovo film di Christopher Nolan ha confessato di essere entusiasta dell'esperienza vissuta sul set del kolossal con Matt Damon.

Matt Damon in una scena di Odissea
Mia Goth è una delle attrici più richieste a Hollywood negli ultimi anni e dopo il recente successo di Frankenstein di Guillermo del Toro è pronta a tornare sul grande schermo nel 2026 con Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan.

L'attrice sarà tra i protagonisti anche del prossimo film di Star Wars dal titolo Starfighter, diretto da Shawn Levy e nell'ultima intervista ha paragonato le due esperienze specificando quali sono le differenze sostanziali che ha riscontrato.

La più grande esperienza di Mia Goth è in Odissea

"È stata una delle esperienze più grandi della mia vita. Davvero. È stato profondo" ha dichiarato Goth su Odissea "Sono stata una grande fan del lavoro di [Christopher Nolan] per anni. E quindi avere quell'opportunità e poterlo osservare mentre dirigeva è stato incredibile".

Frankenstein Guillermo Del Toro Oscar Isaac Jacob Elordi Mia Goth Venezia 2025
Mia Goth con il cast di Frankenstein di Guillermo del Toro

La star di Pearl ha dichiarato di aver appreso molto lavorando al fianco di un cast incredibile e diretta da un regista del calibro di Nolan: "Ho imparato tantissimo da quell'esperienza. La fiducia che ripone negli attori è stata illuminante".

La differenza con Star Wars: Starfighter

Altrettanto importante, per motivi differenti, è stata l'esperienza nel nuovo film di Star Wars: "È stato incredibile. Credo sia stato il momento più divertente che abbia mai vissuto su un set cinematografico" ha confessato.

"Voglio dire, Shawn Levy è semplicemente elettrico. Quando lo incontri, non puoi fare a meno di percepire quell'energia. Ti contagia. E ha un modo di lavorare con la troupe, è così legato a tutti quelli che lo circondano, e ci siamo divertiti tantissimo. Penso che la gente amerà davvero il film". Mia Goth è famosa principalmente per aver partecipato alla trilogia slasher di grande successo creata, diretta e prodotta da Ti West in pochi anni, dal primo X: A Sexy Horror Story, fino al prequel Pearl e al sequel MaXXXine. Nei tre film, Mia Goth interpreta ben due personaggi, Pearl e Maxine, in diverse fasi della loro esistenza.