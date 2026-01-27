Justine Triet, dopo Anatomia di una caduta, torna con il thriller Fonda, nel cast anche Andrew Scott

Justine Triet, dopo il successo ottenuto da Anatomia di una caduta, è al lavoro sul prossimo film, di cui è stato svelato il cast.

Il progetto, che rappresenterà il debutto della regista alla guida di un film girato in lingua inglese, si intitolerà Fonda e tra i protagonisti ci saranno Mia Goth e Andrew Scott.

I protagonisti di Fonda

Justine Triet collaborerà nuovamente con i produttori Marie-Ange Luciani e David Thion, senza dimenticare mk2 Films.

La regista sembra avesse incontrato Mia Goth, recentemente tra le star di Frankenstein, per un ruolo da non protagonista. L'attrice ha tuttavia colpito Justine che le ha offerto la parte principale.

Locandina di Mia Goth

Tra gli interpreti ci saranno poi Andrew Scott, Frank Dillane, e Nathan Stewart-Jarrett.

Allison Janney, inoltre, sembra stia concludendo le trattative e potrebbe interpretare uno dei personaggi al centro della storia.

La produzione non ha rivelato i dettagli dei personaggi e non resta che attendere nuove indiscrezioni, che potrebbero emergere dal Mercato del Festival di Berlino, per scoprire qualche dettaglio e anticipazione in più sul coinvolgimento delle star.

Cosa racconterà Fonda?

La sinossi anticipa che Fonda sarà un thriller psicologico ambientato in una comunità apparentemente idilliaca e mostrerà una vertiginosa immersione nei limiti, in continuo cambiamento, di una mente mentre il lutto e l'ossessione prendono il controllo.

Il titolo è legato a un'istituzione con un ruolo centrale nella storia, scritta da Justine Triet.

Il film che riporta la regista sul set dopo il successo di Anatomia di una caduta (di cui potete leggere la nostra recensione), grazie a un accordo con Studiocanal, sembra sia già confermato per un'uscita nelle sale di varie nazioni, tra cui Francia, Germania, Italia, Benelux, Polonia, Australia e Nuova Zelanda.