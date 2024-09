Oceania: ecco perché la Disney ha trasformato la serie in un sequel per il cinema

Vaiana tornerà in mare aperto nel weekend del giorno del Ringraziamento, quando la Disney distribuirà nelle sale di tutto il mondo quello che è uno dei suoi sequel più attesi, Oceania 2.

Il sequel continuerà la storia iniziata nel 2017, con Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson che riprenderanno i loro ruoli di doppiatori dei due personaggi principali. Oggi, un sequel di Oceania, uno dei film Disney più popolari del 21° secolo, sembra una cosa scontata, ma questo film non è sempre stato nei piani dello studio. Inizialmente, infatti, doveva essere una serie televisiva realizzata per Disney+, ma la Disney si è resa conto di ciò che aveva e ha saggiamente trasformato lo show in un sequel per il cinema. Ma perché questa decisione improvvisa?

Parlando con Entertainment Weekly, che ha dedicato la sua ultima copertina all'atteso sequel d'animazione, il direttore creativo dei Disney Animation Studios Jennifer Lee ha parlato della decisione di abbandonare il progetto di una serie per lo streaming che era già in fase di produzione avanzata.

"Esaminiamo costantemente i nostri progetti, anche quando sono ancora nella fase del semplice disegno, addirittura dagli schizzi", ha spiegato Lee. "Stava diventando sempre più grande ed epico, e volevamo davvero vederlo sul grande schermo. Si è evoluto creativamente e ci è sembrato una cosa molto organica e naturale".

Un sentimento simile è stato ripreso dai registi di Oceania 2, i quali hanno affermato che tutti coloro che lavoravano allo studio sentivano che la portata del progetto stava diventando sempre più grande man mano che procedeva.

"È apparso subito chiaro che questo progetto doveva arrivare sul grande schermo. Sembrava esserci un'ondata di entusiasmo all'interno dell'intero studio", ha aggiunto il regista David G. Derrick Jr. La co-regista Dana Ledoux Miller ha sottolineato l'impegno delle altre persone che hanno lavorato al film dicendo che sono "i migliori artisti del mondo" e a un certo punto si è chiesta: "Perché non li facciamo brillare sul grande schermo nel modo più clamoroso?". Oceania 2 arriverà al cinema il 27 novembre prossimo.