Oceania: David G. Derrick Jr. sarà il regista della serie tv di Disney+

La Walt Disney Animation ha scelto Twitter per annunciare che David G. Derrick Jr. dirigerà Oceania, la prossima serie tv di Disney+. Il regista si è unito alla Disney Animation nel 2016 proprio per lavorare come story artist sul film Oceania, che "ha approfondito la sua connessione con le radici samoane della sua famiglia".

Oceania, uscito nel 2016, parlava di Moana, la figlia del capo di un villaggio polinesiano: la pellicola segue il suo viaggio per salvare la sua gente insieme al semidio Maui. Nella sua versione originale, a dare voce e anima alla protagonista fu Auli'i Cravalho mentre Maui era interpretato niente di meno che da Dwayne "The Rock" Johnson. Nel cast figuravano anche Rachel House, Temuera Morrison, Jermaine Clement, Nicolle Scherzinger e Alan Tudyk.

La nuova serie, annunciata alla fine del 2020 durante gli Investor Day, quando il CCO di Disney Animation ha dichiarato che lo show avrebbe debuttato nel 2023, riprenderà la storia del film e seguirà ancora una volta le avventure della protagonista. Alcune indiscrezioni dicono che la Cravalho potrebbe tornare nel ruolo di Moana, anche se al momento niente di tutto questo è stato ancora confermato.

David G. Derrick Jr., dopo essersi unito alla Disney Animation per lavorare a Oceania, ha collaborato a diversi progetti, tra cui Encanto. "Lavorare su Oceania è stato un regalo a livello sia personale che professionale. Il film ha catturato e condiviso lo spirito della Polinesia con il mondo. Sono onorato di continuare la storia per celebrare le ricche e belle culture delle isole del Pacifico", ha dichiarato il regista.