Oceania 2 guida ancora un box office USA più vitale che mai, oltre 132 milioni di incassi

Il pubblico premia Disney e l'afflato epico di Oceania 2, che conserva la prima posizione in un botteghino americano particolarmente vitale, dove gli incassi complessivi superano i 132 milioni di dollari. Con i 52 milioni incassati nel weekend, l'avventuroso sequel Disney supera i 300 milioni di incassi domestici in sole due settimane e veleggia verso nuovi record d'incassi. E pensare che in un primo tempo Disney aveva concepito il seguito delle avventure di Vaiana e Maui come serie per Disney+, ma la decisione dello studio di rielaborare il progetto concependolo per il cinema ha dato i suoi frutti così come il ritorno delle voci originali di Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho.

Ottimi risultati anche per Wicked, musical di Broadway di enorme successo tradotto per lo schermo grazie all'impegno filologico del regista Jon M. Cho e delle ugole d'oro di Cynthia Erivo e Ariana Grande. Altri 34,8 milioni portano la pellicola fantastica a superare i 320,5 milioni. Il film di Jon M. Cho è diventato il quarto miglior incasso nella storia per un adattamento di Broadway, superato solo da Mamma Mia (611 milioni), Les Miserables (442 milioni) e Grease (396 milioni). Chissà se infrangerà anche questo record.

Altri 12,4 milioni portano Il Gladiatore 2 a un totale domestico di 132,7 milioni e a un incasso globale di 368,4 milioni, Cifre elevate, ma elevatissimi sono stati anche i costi di produzione della pellicola diretta da Ridley Scott, visto che il film ha richiesto più di 250 milioni di dollari per la produzione e altri 100 milioni di dollari per il marketing globale. Cifre che cominciano a dare i loro frutti visti gli incassi e la discussione intorno al sequel che, a quanto pare, non porrà fine alla saga de Il gladiatore.

A sorpresa, al quarto posto debutta Pushpa: The Rule - Part 2, action movie indiano in lingua Telugu che vede protagonista Allu Arjun. La pellicola - unico debutto nella top 5 - apre con 9,3 milioni di incasso da 1.245 sale e segna una media per sala di 7.469 dollari.

Un titolo decisamente più natalizio lo troviamo in quinta posizione, dove scende Uno Rosso, action comedy che vede la star Dwayne Johnson nei panni del capo della sicurezza di Babbo Natale. Altri 7 milioni portano la pellicola a targata Amazon MGM a 85,7 milioni di dollari in Nord America e 164 milioni a livello globale dopo un mese dall'uscita. Il film, originariamente sviluppato per lo streaming prima di uscire nei cinema, è costato 250 milioni di dollari, costi che difficilmente riuscirà a eguagliare.