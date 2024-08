Oceania 2: presentato il nuovo e colorato trailer del film

Questa notte, in occasione del D23, i Walt Disney Animation Studios hanno rilasciato un nuovo trailer ufficiale di Oceania 2. Il film riunisce Dwayne "The Rock" Johnson e Auli'i Cravalho. Alla presentazione del D23 la coppia ha eseguito una canzone del film, intitolata "We're Back", e poi la Disney ha condiviso il trailer.

L'originale Oceania è stato uno dei film più popolari su Disney+ negli ultimi anni, e la Casa di Topolino ha così tanta fiducia in questo sequel animato che ha effettivamente messo in pausa il remake in live-action dell'originale che aveva in programma.

Oceania 2: di cosa parla il film Disney

Moana: la principessa Moana in un'immagine del film

Il film presenta Vaiana che cerca di assumere il suo nuovo ruolo di leader, riprendendo la storia ambientata alla fine del primo capitolo. Oltre alla canzone e al trailer, la Disney Animation ha rilasciato anche un nuovo poster del film, con Vaiana, Maui, Heihei (il loro fidato pollo) e l'ultimo membro della squadra, il maiale Pua.

Oceania, la storia di una "principessa Disney" che guida il suo popolo

Oceania 2, l'epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, riunisce Vaiana (voce di Cravalho) e Maui (voce di Johnson) tre anni dopo per un nuovo viaggio di ampio respiro insieme a un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un'inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania e in acque pericolose e da tempo perdute per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato.

Oceania: un'immagine della protagonista

Il film vede anche il ritorno delle star Rachel House (la nonna di Vaiana, Tala), Temuera Morrison (il padre Capo Tui) e Nicole Scherzinger (la madre Sina), oltre alle voci di Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che interpretano rispettivamente i nuovi membri dell'equipaggio, Moni, Kele e Loto.

Awhimai Fraser dà voce al nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey interpreta l'antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda presta la voce all'adorante e adorabile sorellina della protagonista, Simea. Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre.