Occhiali neri: la prima foto del nuovo film di Dario Argento

Dario Argento sta per tornare alle atmosfere tipiche dei suoi film grazie a Occhiali neri. Proprio oggi Screen Daily ha diffuso online la prima foto tratta dal suo nuovo thriller, interpretato da Ilenia Pastorelli.

Dopo dieci anni di assenza, il maestro del thriller e dell'horror italiano è tornato dietro la macchina da presa grazie a Occhiali Neri. Il film diretto da Dario Argento è interpretato da Ilenia Pastorelli nei panni della protagonista. Ambientato a Roma, il progetto segue la fuga di una ragazza cieca e di un bambino cinese dalle grinfie temibili di un serial killer.

A interpretare il bambino cinese è Andrea Zhang, affiancato anche da Asia Argento in un piccolo ruolo. Occhiali neri segna il ritorno di Dario Argento dietro la macchina da presa dopo dieci anni di assenza - l'ultimo film che aveva realizzato era Dracula 3D.

A cavallo tra il mondo della prostituzione d'alta classe romana e la comunità cinese, Occhiali neri è un film fatto di binomi e contrasti. Dario Argento ha spiegato: "La protagonista è adulta ma cieca ed è accompagnata da un bambino in gamba ma troppo piccolo per badare a sé. Da questa combinazione nasce Occhiali neri. Il film rappresenta il mio desiderio di esplorare due mondi: quello della protagonista, che conosciamo bene, e quello del bambino, che vive in una vera e propria Chinatown romana di cui esploreremo ogni anfratto".