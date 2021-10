Occhiali Neri, a che punto è l'ultimo film di Dario Argento?

Halloween si avvicina e la nostra voglia di saperne di più su Occhiali Neri cresce a dismisura. Dario Argento recentemente è stato ospite de La Settima Arte Cinema organizzato da Confindustria Romagna e Università Alma Mater Studiorum di Bologna, ha ricevuto un premio ad honorem e ha aggiornato i suoi fan sullo stato del suo lavoro. A che punto è il suo ultimo film?.

Dario Argento e William Friedkin a Roma 2015

A proposito di Occhiali Neri, il regista romano ha dichiarato: "Ora sto montando il mio prossimo lavoro da regista, Occhiali Neri. Finirò a dicembre!". Dario Argento, poi, ha rivelato: "Mi hanno proposto di girare una serie in America. Sarebbero otto puntate, e poi si potrebbe andare avanti. Ma non so se lo farò, ci devo pensare. Ho fatto consecutivamente un film come attore e uno come regista. L'inizio della serie è previsto per marzo, non so se me la sentirò. Ma mi fa piacere che me l'abbiano proposta".

Il film in cui Dario Argento ha recitato da attore è Vortex, diretto da Gaspar Noè. Le riprese di Occhiali Neri sono terminate lo scorso agosto. Il film racconta la storia di una prostituta inseguita da un assassino. La donna è cieca ed è stata ingiustamente accusata di aver ucciso la famiglia di un bambino.

Occhiali Neri è interpretato da Ilenia Pastorelli nel ruolo della protagonista. In occasione dell'ultimo giorno delle riprese, l'attrice ha dichiarato: "Oggi è l'ultimo giorno di riprese per Occhiali neri. Voglio ringraziare Dario Argento per avermi scelta e per avermi fatto vivere questa avventura incredibile. Voglio ringraziare anche tutta la troupe per la bellissima energia creata sul set. Mi mancherà moltissimo Chin, un bambino coraggioso e attore bravissimo".