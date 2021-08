Dario Argento: concluse le riprese di Occhiali neri, le foto dal set del film

Il maestro del brivido è tornato a lanciare fendenti. Dario Argento, infatti, ha ufficialmente concluso le riprese di Occhiali neri, il suo nuovo film da regista. A comunicarlo è stato Ilenia Pastorelli, la protagonista del progetto, attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Ilenia Pastorelli ha condiviso su Instagram una foto direttamente dal set di Occhiali Neri di Dario Argento e ha ufficializzato la conclusione delle riprese. La fotografia mostra il regista, l'attrice e un ragazzino. La protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot ha dichiarato: "Oggi è l'ultimo giorno di riprese per Occhiali neri. Voglio ringraziare Dario Argento per avermi scelta e per avermi fatto vivere questa avventura incredibile. Voglio ringraziare anche tutta la troupe per la bellissima energia creata sul set. Mi mancherà moltissimo Chin, un bambino coraggioso e attore bravissimo".

Ad aver postato una serie di aggiornamenti sul film attraverso il suo profilo Instagram è stata anche Tamara Tassi, stunt di Ilenia Pastorelli e Asia Argento.

In una foto, la ragazza mostra i muscoli insieme ad Asia Argento; nell'altra, invece, è in compagnia del regista di Occhiali neri. Infine, circa un mese, anche Guglielmo Favilla ha aggiornato sulla lavorazione del film attraverso una serie di scatti pubblicati su Instagram.

Il protagonista di Fino a qui tutto bene aveva dichiarato: "Un grande onore e divertimento. Grazie a tutta la troupe, soprattutto al master Dario Argento e all'impagabile partner-in-crime Maria Rosaria Russo". Recentemente, Dario Argento ha interpretato Vortex, l'ultimo film di Gaspar Noé presentato nel corso dell'ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes.